Россия не слабый противник, а перед выборами военное давление усилится, – президент Чехии

На полномасштабную войну в Украине следует смотреть реалистично. Россия – не слабый противник. Перед выборами президента давление агрессора усилится.

Об этом заявил президент Чехии. Петр Павел подчеркнул, что мир должен продолжать поддерживать Украину.

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Давление агрессора усилится перед выборами президента России

Россия, безусловно, не простой и слабый противник. Россия ведет себя агрессивно, необразованно. Надо стараться, чтобы Украина сыграла как можно лучший результат и по возможности сохранить поддержку демократического мира,

– сказал Петр Павел.

Также чешский лидер добавил, что накануне выборов президента России военное давление агрессора усилится, ведь кремлевские власти стремятся добиться больших территориальных завоеваний в Украине перед избирательной гонкой.

"Даже если нельзя ожидать, что у президента Владимира Путина появится на выборах серьезный соперник, который может ему угрожать, ему тоже необходимо продемонстрировать избирателям решительность и результат, что принесет Украине больше потерь", – сказал президент Чехии.

Петр Павел подчеркнул, что прекращение помощи Украине не положит конец войне. Поэтому нужно продолжать предоставлять ее.

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