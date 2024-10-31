Вучич заявил, что Путин не захотел говорить с ним о прекращении огня в Украине

Президент Сербии Александр Вучич во время последнего телефонного разговора с Путиным поднял вопрос прекращения огня в Украине. Однако российский президент не захотел говорить об этом.

Об этом Вучич рассказал в интервью агентству Bloomberg. Телефонный разговор между сербским и российскими руководителями состоялся впервые за 2,5 года.

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Что сказал Путин в телефонном разговоре с Вучичем об Украине

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что он связался с президентом России Владимиром Путиным по телефону, чтобы отклонить приглашение на саммит БРИКС, который состоялся в Казани.

Вучич подчеркнул, что в таких ситуациях важно общаться открыто, заявив, что "так делают джентльмены, так делают настоящие мужчины", даже если другая сторона может ожидать другой реакции.

Затем, по словам сербского главы, он спросил российского президента о ситуации в Украине.

Вучич сообщил, что во время разговора с Путиным он поднимал вопрос о прекращении огня. Однако, как рассказал президент Сербии, российский глава оказался незаинтересованным в этом предложении.

Все цели специальных военных операций (войны в Украине – 24 Канал), как он сказал, будут выполнены,

– ответил, по словам президента Сербии, Путин.

К слову, во время телефонного разговора Александр Вучич поблагодарил Путина за поставки российских энергоносителей и повторил, что его страна не изменит свою позицию по санкциям.

В то же время через несколько дней после этого сербский глава объявил, что его страна предоставит Украине помощь на 8 миллионов евро. Говорится о генераторах и трансформаторах.