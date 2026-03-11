Путин вдвое преувеличивает продвижение россиян на фронте: в ISW рассказали, как разоблачили эту ложь

Российский диктатор Владимир Путин продолжает преувеличивать успехи России на поле боя. Ложь главы Кремля особенно ощущается на фоне контратак Сил обороны и освобождения ими территорий на Юге Украины.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

Интересно Путина ждет та же судьба, что и Гитлера, – Зеленский

Как именно Путин врал об "успехах" на фронте?

Аналитики ISW рассказали, что Владимир Путин продолжил преувеличивать успехи России на фронте во время разговора с Дональдом Трампом 9 марта.

По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, глава Кремля заявил американскому президенту, что российские войска "успешно продвигаются" и что Украина должна "наконец-то" двигаться к переговорному урегулированию, чтобы прекратить войну. По мнению (ISW, под этим Путин имел в виду якобы уступки Киева требованиям Москвы.

Не отстают и назначенные Кремлем приспешники. Так, "глава" "ДНР" Денис Пушилин во время встречи с Путиным 10 марта заявил, что с сентября 2025 года территория Донецкой области, которая оставалась под контролем Украины, якобы сократилась "с 25% до 17%". То есть он приписал российской армии захват 8% области за полгода.

Путину такие темпы показались недостаточными для "второй армии мира". Он "исправил" Пушилина, заявив, что ему "отчитывались о 15 – 17% захваченной территории Донецкой области" и что "речь идет точно не менее чем о 10%".

ISW получил доказательства, которые позволяют оценить, что украинские войска контролируют примерно 19% Донецкой области, по сравнению с примерно 23,4 процента в сентябре 2025 года. Кремль преувеличивает российские достижения в Донецкой области с сентября вдвое или более,

– отметили эксперты.

Специалисты ISW также опровергли отдельные "победы", о которых заявлял Путин. Например, он утверждал, что войска России якобы обходят Гришино на Покровском направлении "со всех сторон", но доказательств продвижения россиян на север и запад от населенного пункта нет.

"Упоминание Путиным Гришиного, населенного пункта с довоенным населением около 2 000 человек, подчеркивает его сосредоточенность на незначительных тактических деталях относительно небольших поселений, что имеет целью создать впечатление широкого продвижения России в аудитории, которая не имеет представления, где находятся эти поселения или насколько они могут быть значительными", – отметили аналитики.

В то же время освобождение сотен квадратных километров на Юге Украины российский диктатор упорно "не замечает". Ведь это "явно противоречит постоянным заявлениям Путина о том, что российские войска успешно продвигаются по всему фронту, а украинская оборона находится на грани краха".

В ISW отметили, что украинские достижения, фактически, превысили российские в феврале 2026 года.

Аналитики также обратили внимание, что в 2026 году Путин не посетил ни одного командного пункта ВС России вблизи фронта, хотя в прошлом году делал это регулярно.

Источник утверждает, что отказ Путина посетить свои войска частично связана с отсутствием успехов России на фронте, что свидетельствует, что Кремль знает о замедлении продвижения России и сознательно врет о якобы российских военных успехах,

– указано в материале.

Как Силы обороны заставляют оккупантов корректировать планы наступления на весну и лето?

Аналитики отмечают, что, несмотря на заявления Путина об "успехах" России на поле боя, украинские войска срывают планы оккупантов по весенне-летнему наступлению в Донецкой области и юге Украины.

По словам воинов Сил обороны на Александровском направлении, российское командование вынуждено перебрасывать дополнительные силы на этот отрезок фронта.

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов предположил, что российские войска начнут весеннюю кампанию на Покровском направлении, а затем продолжат на Лиманском, пытаясь продвинуться к границе Донецкой области и атаковать пояс крепостей с севера.

В определенной степени это предположение поддерживает начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, генерал-майор Александр Комаренко.

В одном из интервью он отметил, что этой весной россияне сосредоточат усилия на Покровском, Александровском и Запорожском направлениях в рамках плана по захвату Луганской и Донецкой областей и продвижения в Запорожской и Днепропетровской областях.

Освобождение Украиной всех, кроме 5 небольших населенных пунктов в Днепропетровской области, очевидно, является препятствием для реализации этого плана,

– отметили в ISW.

Аналитики подчеркивают, что контратаки на направлениях Александровки, Гуляйполя и Запорожья имеют каскадный эффект на другие участки фронта, вероятно срывая весенние и летние планы российского командования.

Эксперты добавили, что Силы обороны остановили продвижение россиян вблизи Плавней и Приморского и контратакуют, а количество атак вблизи Покровска и Мирнограда несколько уменьшилось из-за концентрации оккупантов на Александровском направлении.

"Отвлечение российских сил и средств с Покровского направления для ответа на украинские контратаки и попытки вернуть утраченные территории на юге Украины, вероятно, препятствует способности российских войск достичь запланированных исходных позиций для начала весенне-летней кампании 2026 года как на Юге, так и на Востоке Украины", – резюмировали в ISW.

А что у врага с потерями?

Аналитики ISW отмечают, что Россия продолжает нести значительные потери на поле боя, что будет препятствовать ей достигать масштабных целей в весенне-летней кампании 2026 года.

Эксперты ссылаются на документы, полученные украинской разведкой, в которых сами россияне оценивают свои потери. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по собственным оценкам России, только убитыми и тяжело ранеными оккупанты потеряли 1,315 миллиона человек. Глава государства отметил, что реальная цифра может быть еще больше.

ISW недавно оценил, что украинские контратаки на юге Украины подчеркивают ограничения возможностей России передислоцировать силы для усиления нестабильных секторов.

Длительные большие потери на поле боя, особенно если Россия будет продолжать сталкиваться с набором недостаточного количества новых добровольцев для замены своих потерь, будут препятствовать ее способности реагировать на продвижение Украины, не говоря уже о возможности начать масштабные летние наступательные операции, чтобы попытаться достичь нереалистичных целей Кремля,

– подчеркнули в ISW.

Что говорят эксперты об успешных действиях ВСУ на Юге?