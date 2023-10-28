Ночная ракетная атака, обстрел Херсона: хронология 612 дня войны
Полномасштабная война в Украине длится более 20 месяцев. Российские захватчики продолжают террор мирного населения. Ночью в части областей прогремели взрывы.
О новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, успехах украинских защитников и главных новостях 28 октября пишет 24 Канал.
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В Херсоне прогремели несколько взрывов. Глава ГВА сообщил, что враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части города. Есть разрушения в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Оккупационные власти безразличны на местных, условия их жизни и так далее. Заместитель председателя Бердянского районного совета рассказал 24 каналу, что город используют только для военных целей. "Бердянском управляет ФСБ через свои "политические лица". Так же есть так называемая "комендатура", которая официально выполняет надзорную функцию, но мы понимаем, что среднее звено между Кремлем и Бердянском – это ФСБ", - отметил Виктор Дудукалов. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы. Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что осенняя погода вряд ли повлияет на "Шахеды". Для "Шахедов" погодные условия не играют особой роли. У них есть своя цель, свой маршрут проложен, они по нему идут, меняют направление движения, как им запрограммировал оператор. Руководствуясь GPS-навигацией, они попадают в эти цели или сбиваются нашими Силами обороны, Воздушные силы отметили, что несколько ракет с южного направления улетают на области, где объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщили, что в Кривом Роге раздался взрыв. СМИ пишут, что в пригороде Днепра слышны звуки взрывов. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности. В части областей начали объявлять тревогу. Накануне в сети активно распространяли слухи, что Владимир Путин скончался. На фоне этого россиянам показали селекторное совещание будто бы с участием диктатора. Путину не смогли придумать тему интереснее оружия. На этот раз он посетовал, что на территорию России якобы попадает оружие из Украины. Никаких доказательств своих абсурдных заявлений военный преступник, конечно, не привел.
Оккупанты ударили по центру Херсона
Россиян больше, чем местных: кто руководит оккупированным Бердянском
Может ли повлиять на атаки "Шахедами" осенняя погода
– сказал Юрий Игнат.
После "смерти" Путин впервые засветился на публике
В Херсоне прогремели несколько взрывов. Глава ГВА сообщил, что враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части города.
Есть разрушения в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется.
Оккупационные власти безразличны на местных, условия их жизни и так далее. Заместитель председателя Бердянского районного совета рассказал 24 каналу, что город используют только для военных целей.
"Бердянском управляет ФСБ через свои "политические лица". Так же есть так называемая "комендатура", которая официально выполняет надзорную функцию, но мы понимаем, что среднее звено между Кремлем и Бердянском – это ФСБ", - отметил Виктор Дудукалов.
Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что осенняя погода вряд ли повлияет на "Шахеды".
Для "Шахедов" погодные условия не играют особой роли. У них есть своя цель, свой маршрут проложен, они по нему идут, меняют направление движения, как им запрограммировал оператор. Руководствуясь GPS-навигацией, они попадают в эти цели или сбиваются нашими Силами обороны,
Воздушные силы отметили, что несколько ракет с южного направления улетают на области, где объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые каналы сообщили, что в Кривом Роге раздался взрыв.
СМИ пишут, что в пригороде Днепра слышны звуки взрывов.
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности. В части областей начали объявлять тревогу.
Накануне в сети активно распространяли слухи, что Владимир Путин скончался. На фоне этого россиянам показали селекторное совещание будто бы с участием диктатора.
Путину не смогли придумать тему интереснее оружия. На этот раз он посетовал, что на территорию России якобы попадает оружие из Украины. Никаких доказательств своих абсурдных заявлений военный преступник, конечно, не привел.