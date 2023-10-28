Ночная ракетная атака, обстрел Херсона: хронология 612 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится более 20 месяцев. Российские захватчики продолжают террор мирного населения. Ночью в части областей прогремели взрывы.

О новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, успехах украинских защитников и главных новостях 28 октября пишет 24 Канал.

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