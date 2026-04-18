Россия безжалостно уничтожает культуру Украины: какие области потеряли больше всего исторических памятников

В Украине в результате войны уже разрушено или повреждено 1723 объекта культурного наследия. Наибольшие потери понесли восточные и южные регионы, где продолжаются активные боевые действия.

Также под ударом оказались объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в интервью общественной инициативе "Игла" сообщил заместитель министра культуры Иван Вербицкий.

Смотрите также "Россия не могла этого не знать": в Днепре разрушен дом с центром православной культуры МП

Где больше всего уничтожено исторических памятников?

В Украине за время полномасштабной войны разрушено или повреждено 1723 объекта культурного наследия. Об этом сообщил заместитель министра культуры Иван Вербицкий, отметив масштабы потерь в разных регионах страны.

Больше всего разрушений зафиксировано в прифронтовых и деоккупированных областях. В пятерку регионов, которые понесли наибольшие потери, вошли Харьковская область – 349 объектов, Херсонская – 302, Одесская – 200, Донецкая – 195, а также Киев и Киевская область – 173 памятника. Кроме этого, повреждено 2524 объекта культурной инфраструктуры, из которых 513 полностью уничтожено. Среди наиболее пострадавших – библиотеки, музеи, дома культуры и другие учреждения.

Какие области больше всего пострадали / Инфографика "Игла"

Под удар попали и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, речь идет об исторических центрах Львова и Одессы, а также ансамбли Софийского собора и Киево-Печерской лавры в Киеве.

В Министерстве культуры отмечают, что для сохранения наследия ведется сотрудничество с Силами обороны Украины. В частности, действует отдельное подразделение, которое участвует в подготовке решений по эвакуации музейных ценностей и защиты объектов.

Представители подразделения приобщаются к разработке нормативно-правовых актов, например предоставляли предложения к решениям по эвакуации музейных предметов и ценностей. Целенаправленное уничтожение культурного наследия Украины является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда, что квалифицирует прямые нападения на здания, предназначенные для религиозных, образовательных, художественных, научных или благотворительных целей, а также на исторические памятники как военные преступления,

– говорит Вербицкий.

В то же время эксперты отмечают, что угрозы для памятников существуют не только из-за боевых действий. Председатель общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив обратила внимание на необходимость усиления законодательной защиты культурного наследия в Украине.

Как усилить защиту культурного наследия / Фото "Игла"

Она призвала Верховную Раду как можно быстрее доработать законопроект №11481, направленный на охрану памятников. По ее словам, важно не допустить изменений, которые могут ослабить его действие в интересах застройщиков.

Какие памятники культуры пострадали недавно от обстрелов?