"Затянуть конфликт": в россии пригорает из-за решения США предоставить Украине еще 4 HIMARS
Источник:BBC
В россии жалуются, что Украина получит от США новую партию HIMARS. Мол, таким образом планируют затянуть войну. На самом же деле партнеры помогают побороть оккупантов.
Недовольство очередным пакетом вооруженной помощи выразили в посольстве россии в США. Да, в той же социальной сети, которую в стране-агрессорке считают экстремистской.
Читайте также россия не уничтожила ни одного HIMARS, все комплексы участвуют в боях, – Пентагон
россияне обвиняют США в затягивании конфликта
Прежде всего, заметим, что в Украине никакой не конфликт. Поэтому этот тезис начинает вызывать ожесточенную ярость. Но, конечно, на этом россияне не ограничились. Они еще и решили еще раз обвинить США. Мол, таким образом страна стремится не прекратить противостояние, а наоборот затянуть его.
Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке в Украину еще четырех РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой,
– прокомментировали в посольстве россии.
Но это еще не все. Также оккупанты решили не забыть о тезисе, который они используют на протяжении восьми лет. Речь идет о том, что украинцы обстреливают мирное население. А, как оказывается, с помощью HIMARS наши военные бьют не по вражеским складам, а занимаются "уничтожением городов Донбасса".
На самом деле, здесь и комментировать ничего не нужно. Достижения ВСУ говорят сами за себя. За последние дни поступает очень много информации, касающейся именно ликвидированных складов врага. И большинство из этих целей удается уничтожить именно благодаря системам HIMARS, а также высокоточным боеприпасам.
Напомним вам, к слову, что же входит в новый пакет военной помощи от США. Сразу же оговоримся, что его общая стоимость – 400 миллионов долларов. Ровно во столько оценивают все вооружение, которое вскоре отправят в Украину. А говорится о:
- 4 высокомобильных артиллерийских ракетных системах HIMARS.
- Дополнительных боеприпасах для HIMARS.
- 3 тактических машинах для эвакуации техники.
- 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасах.
- Подрывных боеприпасах.
- Контрбатарейных системах.
- Запчастях и другом оборудовании.
Заметим, что за прошедшие две недели США выделили военную помощь в размере 2,2 миллиарда долларов. В целом же с начала каденции Джо Байдена наше государство получило около 8 миллиардов долларов, направленных на безопасность.
Достойно внимания – у Зеленского назвали условия Украины для завершения войны: смотрите видео