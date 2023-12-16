Россия снова атаковала Украину "Шахедами": хронология 661 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 661 день. Ночью оккупанты снова атаковали мирные населенные пункты "Шахедами".

О последствиях ночной атаки россиян, новых военных преступлениях оккупантов, борьбе украинцев против агрессора, ситуации на международной арене и главных событиях 16 декабря пишет 24 Канал.

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