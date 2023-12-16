Россия снова атаковала Украину "Шахедами": хронология 661 дня войны
Полномасштабная война в Украине длится уже 661 день. Ночью оккупанты снова атаковали мирные населенные пункты "Шахедами".
О последствиях ночной атаки россиян, новых военных преступлениях оккупантов, борьбе украинцев против агрессора, ситуации на международной арене и главных событиях 16 декабря пишет 24 Канал.
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В Воздушном командовании "Восток" сообщили, что в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях уничтожены 4 БПЛА "Shahed-131/136". Оккупанты били по 19 городам и селам Запорожской области – зафиксировано 107 ударов. В частности: В результате российских обстрелов поврежден жилой дом. Мирные жители не пострадали. В ОВА сообщили, что попаданий и повреждений критической и гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет. В ОВА сообщили, что из-за прилетов по Херсону пострадали люди. У 55-летнего мужчины ранение конечностей. У 51-летнего горожанина осколочная травма головы. Также было попадание вблизи инфраструктурного объекта. Есть повреждения помещений. В Степановке обломки упали вблизи медучреждения. Ранение получил врач, находившийся на рабочем месте. Дарьевку оккупанты атаковали "Шахедами". К счастью, без жертв. Командующий Тарнавский сообщил, что количество боестолкновений и вражеских авиаударов в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки уменьшилось. Впрочем, враг продолжает активные пехотные атаки и артиллерийские обстрелы. За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 6 авиаударов, провели 55 боевых столкновений и совершили 601 артобстрел. Наши воины стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 413 человек и 19 единиц техники. В Хмельницкой ОВА сообщили, что ночью силы ПВО сбили "Шахед". Информация о травмированных и повреждении имущества не поступала. В ОВА сообщили, что ночью и утром россияне совершили 5 минометных обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская (2 взрыва), Белопольская (2 взрыва), Эсманская (2 взрыва) и Зноб-Новгородская (7 взрывов) общины. Начальник ОВА сообщил: В Минобороны Литвы сообщили, что отремонтировали первые два танка Leopard 2, подбитые на фронте. В скором времени они вернутся в распоряжение ВСУ. Аналитики ISW отметили, что Россия не заинтересована в переговорах. Оккупанты планируют использовать оперативную паузу как возможность подготовиться к новой агрессии. Между тем, военные цели Сил обороны все еще достижимы. В Воздушных силах рассказали, что враг атаковал "Шахедами" с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск. К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Российские дроны были уничтожены в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей. Глава Херсонской ОВА сообщил, что за прошедшие сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 483 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них 3 "Shahed". По Херсону – 36 снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе.4 человека получили ранения. Начальник ГВА отметил, что Херсонскую городскую общину за минувшие сутки было обстреляно 18 раз, российский враг использовал для этого 75 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Приднепровском и Степановке. Силы обороны Юга сообщили, что в Херсонской области уничтожили 9 "Шахедов", еще 2 – в Николаевской области, 1 – в Винницкой области. Прилетов нет. Впрочем, обломками сбитых БПЛА повреждено админздание и медучреждение в Херсонском районе. О пострадавших не сообщалось. Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что поздно вечером в области работала ПВО. Над Синельниковским районом сбили два "Шахеда". Обломки упали на здание частного предприятия. Там загорелась крыша. Спасатели огонь оперативно обуздали. Никто не пострадал, В Генштабе сообщили, что оккупанты применили 31 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов. Командующий ООС сообщил, что в Северной операционной зоне этой ночью россияне пытались поразить военные и гражданские объекты "Шахедами" на Киевском и Черниговском направлениях. Защитники неба сбили 14 "Шахедов". Начальник КГВА сообщил, что все "Шахеды", которыми россияне пытались атаковать Киев, уничтожены. В результате работы ПВО и падения обломков в столице никто не пострадал. Отбой угрозы "Шахедов" по всем областям. 28-летняя украинка скончалась в Польше после родов. Правоохранители уже начали расследование. По словам президента Франции, Виктор Орбан сказал, что не будет блокировать движение Украины в ЕС, если наше государство выполнит все 7 условий Еврокомиссии. Воздушные Силы также сообщали о движении "Шахедов" через Херсон, в Умани, в Винницкой области, в Чернигове и Нежине, позже снова в Бориспольском районе. Виталий Кличко написал: "Взрывы в Подольском районе столицы." Несколько ударных БПЛА в южной части Кировоградской области, курс северо-западный. В КГВА сообщили, что в столице работает ПВО. БпЛА в Броварском районе, курсом по Киеву. Воздушные Силы сообщили о ракетной опасности в Киевской области.
Россияне нанесли 107 ударов по Запорожской области
Какие последствия ночной атаки в Киевской области
Ночью оккупанты били по Херсонщине
Враг продолжает активные пехотные атаки и артиллерийские обстрелы
Сбит дрон на Хмельнитчине
Враг обстрелял Сумскую область
Какая ситуация в Луганской области
Литва отремонтировала два "Леопарда"
Россия не заинтересована в переговорах
"Шахеды" летели с трех направлений
Потери России постоянно растут
Россия продолжает террор Херсонщины: есть раненые
Атака на Юг: сколько дронов уничтожено
На Днепропетровщине обломки дрона упали на здание предприятия
– отметил Сергей Лысак.
Сколько "Шахедов" ПВО сбила этой ночью
Враг хотел ударить по гражданским и военным объектам на Севере
В Киеве отработала ПВО: все "Шахеды" уничтожены
Макрон назвал условие, при котором Орбан не будет блокировать движение Украины в ЕС
В Воздушном командовании "Восток" сообщили, что в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях уничтожены 4 БПЛА "Shahed-131/136".
Оккупанты били по 19 городам и селам Запорожской области – зафиксировано 107 ударов. В частности:
В результате российских обстрелов поврежден жилой дом. Мирные жители не пострадали.
В ОВА сообщили, что попаданий и повреждений критической и гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.
В ОВА сообщили, что из-за прилетов по Херсону пострадали люди. У 55-летнего мужчины ранение конечностей. У 51-летнего горожанина осколочная травма головы.
Также было попадание вблизи инфраструктурного объекта. Есть повреждения помещений.
В Степановке обломки упали вблизи медучреждения. Ранение получил врач, находившийся на рабочем месте. Дарьевку оккупанты атаковали "Шахедами". К счастью, без жертв.
Командующий Тарнавский сообщил, что количество боестолкновений и вражеских авиаударов в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки уменьшилось. Впрочем, враг продолжает активные пехотные атаки и артиллерийские обстрелы.
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 6 авиаударов, провели 55 боевых столкновений и совершили 601 артобстрел.
Наши воины стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 413 человек и 19 единиц техники.
В Хмельницкой ОВА сообщили, что ночью силы ПВО сбили "Шахед". Информация о травмированных и повреждении имущества не поступала.
В ОВА сообщили, что ночью и утром россияне совершили 5 минометных обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская (2 взрыва), Белопольская (2 взрыва), Эсманская (2 взрыва) и Зноб-Новгородская (7 взрывов) общины.
Начальник ОВА сообщил:
В Минобороны Литвы сообщили, что отремонтировали первые два танка Leopard 2, подбитые на фронте. В скором времени они вернутся в распоряжение ВСУ.
Аналитики ISW отметили, что Россия не заинтересована в переговорах. Оккупанты планируют использовать оперативную паузу как возможность подготовиться к новой агрессии. Между тем, военные цели Сил обороны все еще достижимы.
В Воздушных силах рассказали, что враг атаковал "Шахедами" с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск. К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Российские дроны были уничтожены в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.
Глава Херсонской ОВА сообщил, что за прошедшие сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 483 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них 3 "Shahed". По Херсону – 36 снарядов.
Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе.4 человека получили ранения.
Начальник ГВА отметил, что Херсонскую городскую общину за минувшие сутки было обстреляно 18 раз, российский враг использовал для этого 75 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Приднепровском и Степановке.
Силы обороны Юга сообщили, что в Херсонской области уничтожили 9 "Шахедов", еще 2 – в Николаевской области, 1 – в Винницкой области.
Прилетов нет. Впрочем, обломками сбитых БПЛА повреждено админздание и медучреждение в Херсонском районе. О пострадавших не сообщалось.
Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что поздно вечером в области работала ПВО. Над Синельниковским районом сбили два "Шахеда".
Обломки упали на здание частного предприятия. Там загорелась крыша. Спасатели огонь оперативно обуздали. Никто не пострадал,
В Генштабе сообщили, что оккупанты применили 31 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов.
Командующий ООС сообщил, что в Северной операционной зоне этой ночью россияне пытались поразить военные и гражданские объекты "Шахедами" на Киевском и Черниговском направлениях. Защитники неба сбили 14 "Шахедов".
Начальник КГВА сообщил, что все "Шахеды", которыми россияне пытались атаковать Киев, уничтожены. В результате работы ПВО и падения обломков в столице никто не пострадал.
Отбой угрозы "Шахедов" по всем областям.
28-летняя украинка скончалась в Польше после родов. Правоохранители уже начали расследование.
По словам президента Франции, Виктор Орбан сказал, что не будет блокировать движение Украины в ЕС, если наше государство выполнит все 7 условий Еврокомиссии.
Воздушные Силы также сообщали о движении "Шахедов" через Херсон, в Умани, в Винницкой области, в Чернигове и Нежине, позже снова в Бориспольском районе.
Виталий Кличко написал: "Взрывы в Подольском районе столицы."
Несколько ударных БПЛА в южной части Кировоградской области, курс северо-западный.
В КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.
БпЛА в Броварском районе, курсом по Киеву.
Воздушные Силы сообщили о ракетной опасности в Киевской области.