Россия снова атаковала Украину "Шахедами": хронология 661 дня войны

16 декабря 2023, 06:59
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Полномасштабная война в Украине длится уже 661 день. Ночью оккупанты снова атаковали мирные населенные пункты "Шахедами".

О последствиях ночной атаки россиян, новых военных преступлениях оккупантов, борьбе украинцев против агрессора, ситуации на международной арене и главных событиях 16 декабря пишет 24 Канал.

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08:40, 16 декабря

В Воздушном командовании "Восток" сообщили, что в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях уничтожены 4 БПЛА "Shahed-131/136".

08:30, 16 декабря

Россияне нанесли 107 ударов по Запорожской области

Оккупанты били по 19 городам и селам Запорожской области – зафиксировано 107 ударов. В частности:

  • 19 вражеских БПЛА атаковали Железнодорожное, Малую Токмачку, Малиновку, Работино, Новожаровку, Щербаки и Новоданиловку.
  • 88 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Левадного, Волшебного, Луговского, Белогорья, Преображенки, Степного, Плавней, Каменского и других населённых пунктов на линии огня.

В результате российских обстрелов поврежден жилой дом. Мирные жители не пострадали.

08:21, 16 декабря

Какие последствия ночной атаки в Киевской области

В ОВА сообщили, что попаданий и повреждений критической и гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.

08:20, 16 декабря

Ночью оккупанты били по Херсонщине

В ОВА сообщили, что из-за прилетов по Херсону пострадали люди. У 55-летнего мужчины ранение конечностей. У 51-летнего горожанина осколочная травма головы.

Также было попадание вблизи инфраструктурного объекта. Есть повреждения помещений.

В Степановке обломки упали вблизи медучреждения. Ранение получил врач, находившийся на рабочем месте. Дарьевку оккупанты атаковали "Шахедами". К счастью, без жертв.

08:16, 16 декабря

Враг продолжает активные пехотные атаки и артиллерийские обстрелы

Командующий Тарнавский сообщил, что количество боестолкновений и вражеских авиаударов в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки уменьшилось. Впрочем, враг продолжает активные пехотные атаки и артиллерийские обстрелы.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 6 авиаударов, провели 55 боевых столкновений и совершили 601 артобстрел.

Наши воины стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 413 человек и 19 единиц техники.

08:12, 16 декабря

Сбит дрон на Хмельнитчине

В Хмельницкой ОВА сообщили, что ночью силы ПВО сбили "Шахед". Информация о травмированных и повреждении имущества не поступала.

08:07, 16 декабря

Враг обстрелял Сумскую область

В ОВА сообщили, что ночью и утром россияне совершили 5 минометных обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская (2 взрыва), Белопольская (2 взрыва), Эсманская (2 взрыва) и Зноб-Новгородская (7 взрывов) общины.

08:06, 16 декабря

Какая ситуация в Луганской области

Начальник ОВА сообщил:

  • вчера оккупанты двинулись в сторону донецких Тернов, которые неподалеку от Невского, а также попытались атаковать Макеевку. Все эти попытки завершились для противника безрезультатно.
  • Из-за непогоды снова осложнено применение авиации и дронов. За прошедшие сутки враг использовал их по одному разу.
  • Невское, Белогоровка и территория Серебрянского леса подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.
  • В Лисичанске провалили принудительную паспортизацию.
  • К небольшой Кабичевке на Марковщине регулярно доставляют раненых россиян. Военный госпиталь там оборудован в местном доме культуры.
08:01, 16 декабря

Литва отремонтировала два "Леопарда"

В Минобороны Литвы сообщили, что отремонтировали первые два танка Leopard 2, подбитые на фронте. В скором времени они вернутся в распоряжение ВСУ.
 

07:59, 16 декабря

Россия не заинтересована в переговорах

Аналитики ISW отметили, что Россия не заинтересована в переговорах. Оккупанты планируют использовать оперативную паузу как возможность подготовиться к новой агрессии. Между тем, военные цели Сил обороны все еще достижимы.

07:56, 16 декабря

"Шахеды" летели с трех направлений

В Воздушных силах рассказали, что враг атаковал "Шахедами" с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск. К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Российские дроны были уничтожены в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Ночью ПВО сбила 30 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил

07:52, 16 декабря

Потери России постоянно растут

Силы обороны ликвидировали еще 930 оккупантов.

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

07:52, 16 декабря

Россия продолжает террор Херсонщины: есть раненые

Глава Херсонской ОВА сообщил, что за прошедшие сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 483 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них 3 "Shahed". По Херсону – 36 снарядов.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе.4 человека получили ранения.

Начальник ГВА отметил, что Херсонскую городскую общину за минувшие сутки было обстреляно 18 раз, российский враг использовал для этого 75 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Приднепровском и Степановке.

07:45, 16 декабря

Атака на Юг: сколько дронов уничтожено

Силы обороны Юга сообщили, что в Херсонской области уничтожили 9 "Шахедов", еще 2 – в Николаевской области, 1 – в Винницкой области.

Прилетов нет. Впрочем, обломками сбитых БПЛА повреждено админздание и медучреждение в Херсонском районе. О пострадавших не сообщалось.

07:30, 16 декабря

На Днепропетровщине обломки дрона упали на здание предприятия

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что поздно вечером в области работала ПВО. Над Синельниковским районом сбили два "Шахеда".

Обломки упали на здание частного предприятия. Там загорелась крыша. Спасатели огонь оперативно обуздали. Никто не пострадал,
– отметил Сергей Лысак.

07:11, 16 декабря

Сколько "Шахедов" ПВО сбила этой ночью

В Генштабе сообщили, что оккупанты применили 31 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов.

07:05, 16 декабря

Враг хотел ударить по гражданским и военным объектам на Севере

Командующий ООС сообщил, что в Северной операционной зоне этой ночью россияне пытались поразить военные и гражданские объекты "Шахедами" на Киевском и Черниговском направлениях. Защитники неба сбили 14 "Шахедов".

05:15, 16 декабря

В Киеве отработала ПВО: все "Шахеды" уничтожены

Начальник КГВА сообщил, что все "Шахеды", которыми россияне пытались атаковать Киев, уничтожены. В результате работы ПВО и падения обломков в столице никто не пострадал.

03:49, 16 декабря

Отбой угрозы "Шахедов" по всем областям.

02:46, 16 декабря

28-летняя украинка скончалась в Польше после родов. Правоохранители уже начали расследование.

01:56, 16 декабря

Макрон назвал условие, при котором Орбан не будет блокировать движение Украины в ЕС

По словам президента Франции, Виктор Орбан сказал, что не будет блокировать движение Украины в ЕС, если наше государство выполнит все 7 условий Еврокомиссии.

01:00, 16 декабря

Воздушные Силы также сообщали о движении "Шахедов" через Херсон, в Умани, в Винницкой области, в Чернигове и Нежине, позже снова в Бориспольском районе.

00:32, 16 декабря

Виталий Кличко написал: "Взрывы в Подольском районе столицы."

00:12, 16 декабря

Несколько ударных БПЛА в южной части Кировоградской области, курс северо-западный.

00:09, 16 декабря

В КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.

00:08, 16 декабря

БпЛА в Броварском районе, курсом по Киеву.

00:04, 16 декабря

Воздушные Силы сообщили о ракетной опасности в Киевской области.

 

Автор: Юлія Муріна