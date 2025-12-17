Наступала колонна из 18 бронемашин, – в бригаде "Рубеж" рассказали о попытке штурма России

Враг пытается использовать механизированные штурмы, надеясь, что его не заметят из-за туманов. Впрочем даже благоприятные для россиян погодные условия не помогают им достичь целей на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, отметив, что в их зоне ответственности ситуация кардинально не изменилась. Бойцы ведут чрезвычайно динамичную оборону против штурмов противника, в частности механизированных.

Российскую колонну постигла печальная судьба

Пользуясь туманом, противник применяет большое количество тяжелой бронированной техники. Недавно военные заметили колонну количеством до 18 бронемашин, которую возглавлял танк.

Несмотря на то, что бронетехника может довольно близко подходить к нашим позициям, а средствам БПЛА очень трудно работать в туман, чтобы ее обнаружить и уничтожить – это все равно не помогло оккупантам. Ведь управлять такой техникой в условиях бездорожья и плохой видимости также непросто.

Такая судьба постигла эту колонну. Танк закатился в противотанковый ров и перекрыл дорогу всей колонне. А для 17 единиц тяжелой техники развернуть в болоте – вообще невозможно. Соответственно, такая печальная судьба постигла всю колонну вражеской бронетехники,

– вспомнил Владимир Черняк.

Такие ситуации случаются довольно часто. Механизированные штурмы становятся обыденностью. Вместе с этим, противник продолжает штурмовать малыми пехотными группами, увеличивает количество бойцов до 7 человек.

"Качество" этих военнослужащих бывает разным. Летом и осенью преимущественно штурмовали россияне, которые вернулись после СЗЧ, отбывали наказание в местах лишения свободы. Сейчас они усилились, в частности, подразделениями морской пехоты.

Также были замечены подразделения специально предназначенные, которые хорошо вооружены и могут тактически передвигаться к нашим позициям. Поэтому стоит понимать, что бригада "Рубеж" в своей зоне ответственности может стоять против многих подразделений,

– добавил офицер.

И здесь говорится не о подразделениях одной бригады, а против нескольких совершенно разных по своей специфике бригад. Это могут быть механизированные бригады, подразделения специального назначения и многие другие.

Почему Россия вернулась к механизированным штурмам?

Применение механизированных подразделений свидетельствует о том, что оккупанты видят для этого возможности. Пока они не думали, что это будет эффективно, то не применяли их. К тому же способствуют погодные условия.

Также враг накопил определенные резервы. Однако это скорее играет с ними злую шутку. Известно, что оккупанты больше берегут технику, чем личный состав, но сейчас даже использование техники не приносит результата.

Под туманом они ее спрячут, возможно, куда-то дойдут. Но в таких попытках россияне передвигаются как слепые котята,

– заметил офицер.

Враг думает, что так достигнет успеха, найдет слабые места в нашей обороне, но пока даже их колонны с танками и десант в этом не помогли.

