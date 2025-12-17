Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, зауваживши, що у їхній зоні відповідальності ситуація кардинально не змінилася. Бійці ведуть надзвичайно динамічну оборону проти штурмів противника, зокрема механізованих.

Російську колону спіткала сумна доля

Користуючись туманом, противник застосовує велику кількість важкої броньованої техніки. Нещодавно військові помітили колону кількістю до 18 бронемашин, яку очолював танк.

Попри те, що бронетехніка може доволі близько підходити до наших позицій, а засобам БпЛА дуже важко працювати у туман, щоб її виявити й знищити – це все одно не допомогло окупантам. Адже керувати такою технікою в умовах бездоріжжя і поганої видимості також непросто.

Така доля спіткала цю колону. Танк закотився у протитанковий рів і перекрив дорогу всій колоні. А для 17 одиниць важкої техніки розвернути у болоті – взагалі неможливо. Відповідно, така сумна доля спіткала всю колону ворожої бронетехніки,

– пригадав Володимир Черняк.

Такі ситуації трапляються доволі часто. Механізовані штурми стають буденністю. Разом з цим, противник продовжує штурмувати малими піхотними групами, збільшує кількість бійців до 7 людей.

"Якість" цих військовослужбовців буває різною. Влітку та восени переважно штурмували росіяни, які повернулися після СЗЧ, відбували покарання у місцях позбавлення волі. Зараз вони посилилися, зокрема, підрозділами морської піхоти.

Також були помічені підрозділи спеціально призначені, які добре озброєні й можуть тактично пересуватися до наших позицій. Тому варто розуміти, що бригада "Рубіж" у своїй зоні відповідальності може стояти проти багатьох підрозділів,

– додав офіцер.

І тут мовиться не про підрозділи однієї бригади, а проти декількох абсолютно різних за своєю специфікою бригад. Це можуть бути механізовані бригади, підрозділи спеціального призначення та багато інших.

Чому Росія повернулась до механізованих штурмів?

Застосування механізованих підрозділів свідчить про те, що окупанти бачать для цього можливості. Поки вони не думали, що це буде ефективно, то не застосовували їх. До того ж сприяють погодні умови.

Також ворог накопичив певні резерви. Проте це скоріше грає з ними злий жарт. Відомо, що окупанти більше бережуть техніку, ніж особовий склад, але зараз навіть використання техніки не приносить результату.

Під туманом вони її сховають, можливо, кудись дійдуть. Але в таких спробах росіяни пересуваються як сліпі кошенята,

– зауважив офіцер.

Ворог думає, що так досягне успіху, знайде слабкі місця в нашій обороні, але поки навіть їхні колони з танками й десант у цьому не допомогли.

Яка ситуація на різних напрямках фронту?