Устала от поражений: россия официально заявила о "паузе в боях"

Российская армия истощается в боях против украинских защитников. Поэтому власти россии решили "взять паузу в боях" в войне.

Российское министерство обороны официально заявило, что берет паузу в боевых действиях в войне против Украины. Такое решение аргументируют необходимостью в подразделениях российских оккупантов осуществить "пополнение боевых возможностей".

Достойно внимания россия истощается – она имеет силы атаковать только на одном направлении фронта, – Данилов

Об уменьшении активности русской армии указывают и аналитики из американского Института исследования войны. Там отметили, что впервые за 133 дня войны российское минобороны не похвасталось никакими достижениями в войне против Украины. Они перед тем по несколько раз в день могли рассказывать небылицы, которых никогда на самом деле не было (как, например, фейк об уничтожении двух установок HIMARS). Но на этот раз вообще ничего победного не озвучили.

Истощенные боями

В войне против Украины российское минобороны руководствуется не военной целесообразностью, а указаниями кремля. А для их выполнения иногда нужно "завалить соперника горой трупов". Именно так можно охарактеризовать бои за Северодонецк и Лисичанск. Русские оккупанты бросили все силы для захвата этих городов. И все ради того, чтобы российский диктатор владимир путин мог похвастаться захватом всей Луганской области. Правда, ему об этом сообщали еще тогда, когда в Луганской области продолжались бои.

По предварительным данным, только в боях за Лисичанск россияне потеряли тысячи убитыми и ранеными. Продвинуться вперед им удалось лишь благодаря тому, что имели значительное преимущество над украинскими защитниками в живой силе и технике.

Теперь россиянам надо "обновлять запасы". А для этого нужно время. Вот и решили там "взять паузу в боях". За это время, отмечают аналитики, можно ожидать достаточно незначительные наступательные действия. Этот метод враг будет использовать для того, чтобы подготовиться к более масштабному наступлению.

О потерях врага указывают и в ежедневных отчетах Генштаба ВСУ. По состоянию на 7 июля украинские военные ликвидировали 36 650 российских захватчиков. Также уничтожили 1602 танка, 3797 боевых бронированных машин, 815 артиллерийских систем и 247 реактивных систем залпового огня.

"Паузой" россиян можно также объяснить то, что они потеряли немало складов с вооружением и личным составом, которые были далеко от линии фронта. Украинские военные в течение нескольких дней нанесли прицельные удары с РСЗО HIMARS по базам оккупантов в Мелитополе, Донецке, Снежном, Кадиевке и других городах. Тем самым они нарушили цепи поставок вооружения на линию фронта, что осложнило дальнейшее наступление.

Смотрите видео о том, как украинские военные установили флаг на острове Змеиный