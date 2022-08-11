россия потеряла более двух эскадрилий Су-35 и теперь планирует применять устаревшие самолеты

В Украине идут 169 сутки полномасштабного вторжения россии. За это время страна-агрессорка потеряла более 2 эскадрилий новейших самолетов Су-35.

Об этом рассказал бригадный генерал Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов на брифинге в "Медиа Центре Украины" 11 августа, передает 24 канал. На фоне недавних сокрушительных потерь авиации во временно оккупированном Крыму враг задумался над привлечением к боевым действиям против Украины устаревших бомбардировщиков.

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россия пытается восстановить потери авиации

Алексей Громов сообщил, что за неделю силами и средствами истребительной авиации, зенитно-ракетных подразделений и противовоздушной обороны Сухопутных войск Украины было уничтожено 27 воздушных целей врага.

В связи со значительными потерями авиационной техники командование воздушно-космических войск россии изучает вопрос о привлечении к боевым действиям на территории Украины устаревших бомбардировщиков Су-24М. Отмечается, что в течение 2005-2018 годов они были выведены из боевого состава агрессора.

Качество российских самолетов

Громов также отметил, что по опыту эксплуатации Китая многоцелевых истребителей Су-35 российского производства обнаружен низкий уровень качества и надежности самолетов, а также их ракетного вооружения.

По состоянию на декабрь 2021 года, из 24 поставленных в Китай самолетов в исправном состоянии были только 9. Было предъявлено более 950 рекламационных актов (претензий к продавцу Су-35 – ред. 24 канал). При этом наибольшее количество отказов при эксплуатации истребителей приходилось на бортовые системы (около 80%), а также станции реактивных помех и авиационные средства поражения,

– рассказал бригадный генерал.

К слову, по оценкам экспертов, проблемы надежности и качества авиационной техники российского производства носят системный характер и актуальны для всех самолетов вооруженных сил россии.

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"Неживучесть" российской авиации подтверждена в Украине

Бригадный генерал Генштаба ВСУ отметил, что по опыту боевых действий российские самолеты Су-35 также показали низкий уровень "живучести". Так, с начала вооруженной агрессии, оккупанты потеряли уже более двух авиационных эскадрильи, а это более 24 самолетов такого типа.

Между тем, сообщил Громов, самолетами ударной авиации Воздушных сил ВСУ и вертолетами украинской армейской авиации на этой неделе было нанесено более 260 авиационных ударов по скоплениям противника. "Есть определенные достижения и результаты", – подытожил представитель Генштаба.

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