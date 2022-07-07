россия убила уже 347 украинских детей, более 646 получили ранения

Военные страны-агрессора ежедневно атакуют украинские города, убивая мирное население. Так, с начала полномасштабной войны россия унесла жизни 347 маленьких украинцев.

Такие данные привели ювенальные прокуроры. Сразу заметим, что цифры жертв среди детей приблизительны, ведь на временно оккупированных территориях невозможно провести подсчет.

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От рук врага пострадало по меньшей мере 1000 детей

Актуальные сведения по состоянию на 7 июля свидетельствуют о том, что жертвами оккупантов стали по меньшей мере 993 ребенка в нашем государстве. Речь идет о 347 погибших, а также более 646 раненых.

В каких областях больше всего пострадало детей

К сожалению, больше всего жертв врага среди детей в регионах, где ведутся активные боевые действия. Также маленькие украинцы страдают в тех областях, которые ежедневно обстреливаются врагом. Если говорить об областях, то цифры в них выглядят так:

Донецкая – 347;

Харьковская – 186;

Киевская – 116;

Черниговская – 68;

Луганская – 61;

Николаевская – 53;

Херсонская – 52;

Запорожская – 31.

За прошедшие сутки двое детей стали жертвами врага. Оккупанты атаковали Торецк Донецкой области. В результате под завалами одного из разрушенных домов нашли 17-летнюю девушку. Еще один ребенок получил ранения во время обстрелов Скадовска Херсонской области.

Напомним, что враг также нанес немало ущерба учебным заведениям. Речь идет о поврежденных 2108 заведениях, из которых 215 разрушены полностью.

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