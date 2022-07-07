Такі дані навели ювенальні прокурори. Відразу ж зауважимо, що цифри жертв серед дітей приблизні, адже на тимчасово окупованих територіях неможливо провести підрахунок.

Читайте також ЗСУ встановили прапор на Зміїному, а Росія втрачає сили для наступу: основне за 134 день війни

Від рук ворога постраждало щонайменше 1000 дітей

Актуальні відомості станом на 7 липня свідчать про те, що жертвами окупантів стали щонайменше 993 дитини в нашій державі. Мовиться про 347 загиблих, а також понад 646 поранених.

В яких областях найбільше постраждало дітей

На жаль, найбільше жертв ворога серед дітей у регіонах, де ведуться активні бойові дії. Також маленькі українці потерпають в тих областях, які щоденно обстрілюються ворогом. Якщо говорити про області, то цифри у них виглядають так:

Донецька – 347;

Харківська – 186;

Київська – 116;

Чернігівська – 68;

Луганська – 61;

Миколаївська – 53;

Херсонська – 52;

Запорізька – 31.

Упродовж минулої доби двоє дітей стали жертвами ворога. Окупанти атакували Торецьк, що на Донеччині. Внаслідок цього під завалами одного зі зруйнованих будинків знайшли 17-річну дівчину. Ще одна дитина зазнала поранень під час обстрілів Скадовська Херсонської області.

Нагадаємо, що ворог також завдав чимало шкоди закладам освіти. Мовиться про пошкоджені 2108 закладів, з яких 215 зруйновані повністю.

Варте уваги – волонтерка Воронкова розповіла про надважку роботу медиків у гарячих точках: дивіться відео