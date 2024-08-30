Россия ударила по Сумах, Пентагон прокомментировал потерю F-16: хронология 919 дня войны

Уже 919 сутки продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия. Агрессор продолжает террор гражданских и пытается захватить все больше наших территорий.

О главных новостях 30 августа, борьбе украинцев против российских захватчиков и новых военных преступлениях оккупантов – пишет 24 Канал.

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