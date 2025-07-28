Российские военкоры уже об этом кричат: какие неотвратимые процессы происходят в Кремле

Дональд Трамп изменил риторику в отношении России и требует немедленного прекращения войны. На фоне этого в Кремле царят пессимистические настроения, а от Владимира Путина может отвернуться даже его окружение.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что россияне до последнего надеялись, что приход Трампа поможет им победить. Они ожидали разрыва США с НАТО и Евросоюзом, но этого не произошло.

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Путин на это надеялся

В реальности Трамп приехал на саммит НАТО и был в очень хорошем настроении. К тому же страны Альянса увеличили финансирование оборонных бюджетов, начали покупать американское оружие. Даже удалось подписать торговое соглашение с ЕС.

Путин и компания надеялись на другое. Они думали, что Трамп поссорится с Европой, поэтому сейчас он не в лучшей ситуации,

– отметил политолог.

На фронте оккупанты действительно имеют продвижение, но оно дается ценой больших потерь. Более того, Трамп заявил о миллионе убитыми, которых потеряла Россия в войне. Учитывая все это в Кремле царит пессимистическое настроение.

"Уже несколько недель военкоры в один голос кричат, что надо или все завершать, или объявлять реальную мобилизацию. Надо мобилизовать одновременно не менее 300 000 человек. Без этого не удастся сохранить даже то, что есть", – подчеркнул Игорь Рейтерович.

Россияне "откатываются" на фронте. Это мы видим на примере Сумской области. После новых заявлений Трампа ситуация может ухудшиться еще больше. Это замечают российские элиты, даже официальные представители власти. Они понимают, что именно Путин виноват в том, что произошло.

Кремль не принял предложение Трампа и теперь для России все может закончиться значительно хуже. Как на это отреагируют так называемые элиты – остается очень интересным вопросом.

В Кремле понимают патовость ситуации

Ближайшее окружение Путина, в частности сотрудники фсб поняли, что все очень плохо еще в первые недели войны. Тогда стало очевидно, что Россия не сможет победить. Но глава Кремля позволил им брать все, что хотят, внутри страны.

Сейчас эйфория прошла, потому что уже нечего брать. Осталась часть дипломатов, таких как глава МИД Сергей Лавров, которые хотят идти до конца. Они считают, что Россия может воевать еще 10 лет и получить какую-то победу,

– сказал политолог.

Но большинство все-таки понимает, что надо искать выход из ситуации. Важно закончить хотя бы активную фазу войны, потому что все это может привести к неотвратимым процессам, которые уже не удастся держать под контролем.

Например, Путин уже боится возвращения россиян с фронта, потому что не знает как их социализировать. Вернуть их в нормальное общество будет серьезным вызовом.