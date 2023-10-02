Путин не может выиграть войну и не знает, как из нее выйти, – глава минобороны Британии

Российский президент Владимир Путин не может выиграть войну против Украины. Впрочем, он не может найти способ выйти из нее.

В то же время Киев Путин хотел взять "блефом". Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шэппс.

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Путин не может выиграть войну

По словам Шэппса, Путин надеялся взять Киев "блефом", но украинский народ не позволит этому произойти.

И мы тоже не разрешим. Мы не должны отступать,

– заявил министр.

Он подчеркнул, что война поглощает оружие и людей с ужасающей скоростью, но мы должны оставаться непоколебимыми. К тому же Шэппс назвал Украину "частью семьи европейских демократических наций".

Путин потерял контроль над войной

Напомним, недавно начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Россия потеряла контроль над войной, которую сама и начала. А Украина удерживает инициативу в боевых действиях.

"Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина удерживает инициативу. Путин потерял контроль над войной, которую он начал", – сказал он.

По его словам, во время визита в Киев он обсуждал новые обязательства по военной помощи, взятые в Рамштайне.

"Этот визит вместе с моими визитами летом укрепили мое убеждение, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ней на каждом шагу", – подчеркнул Радакин.