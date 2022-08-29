шойгу отстранили от военного руководства, солдаты высмеивают его, – британская разведка

Вместо "побед" у россиян на фронте одни проблемы и поражения. Их наступление остановилось, а министр обороны сергей шойгу стал посмешищем.

Это подтверждает и новый отчет разведки Великобритании. Специалисты говорят, что шойгу вообще уже ничем не командует.

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российские солдаты смеются над шойгу

По данным британских разведчиков, российский министр обороны сергей шойгу сейчас отстранен от руководства. путина о ходе войны информируют непосредственно оперативные командиры.

Также разведка располагает информацией, что российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно регулярно высмеивают шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство. Ведь так называемый прогресс россии остановился.

шойгу, вероятно, долго пытался преодолеть свою репутацию нехватки значительного военного опыта. Ведь большая часть его карьеры прошла в МЧС и сфере строительства.

Данные британской разведки

владимир путин может быть сильно возмущен течением так называемой спецоперации в Украине. И виновных он ищет среди военных. В разведке Великобритании заявляли, что путин вместе с министром обороны россии сергеем шойгу уволили по меньшей мере шесть генералов.

Также в разведке Великобритании предполагали, с чем может быть связано то, что россияне активизировались сейчас на Донбассе. Возможно, чтобы оттянуть туда дополнительные подразделения Вооруженных Сил Украины. Вероятно, российское командование приняло такое решение на фоне сообщений о планах Украины по масштабному контрнаступлению.

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