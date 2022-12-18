Посмотрел с высоты на дно: Шойгу на вертолете проинспектировал позиции оккупантов

18 декабря 2022, 10:25
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Военное руководство продолжает делать вид, что все идет по плану. Недавно Сергей Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне в Украине.

Об этом сообщили в Минобороны страны-агрессоры. Отмечают, что во время рабочей поездки Шойгу посетил Южный военный округ, передает 24 канал.

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Отметил хорошее укомплектование

Шойгу совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне "специальной военной операции".

На передовой приспешник Путина пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за "примерное выполнение боевых задач".

Шойгу проинспектировал позиции захватчиков: смотрите видео

Министр обороны России отметил "хорошую организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений".

Судя по видео, Шойгу проинспектировал пустые участки земли.

Лидеры России и Белоруссии встретятся в Минске: что известно

  • 19 декабря на встрече Путина и Лукашенко будут присутствовать министры обороны Беларуси и России Хренин и Шойгу. Переговоры будут касаться "вопросов безопасности Союзного государства".
  • Военный эксперт Роман Свита говорит, что Кремль хочет полностью аннексировать Беларусь. Белорусь фактически уже и так оккупирована. Но Путин якобы хочет организовать так называемое "вхождение" этой страны в состав России.
  • Вместо этого в белорусской оппозиции считают, что их разговоры будут затрагивать в основном российско-украинскую войну, ведь Лукашенко – единственный действующий союзник Путина в этой войне.
  • Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что российский диктатор Владимир Путин и дальше будет уговаривать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко до наступления.
  • Детальнее о встрече в Минске 19 декабря читайте за ссылкой.
Автор: Анна Романюк