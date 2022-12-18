Посмотрел с высоты на дно: Шойгу на вертолете проинспектировал позиции оккупантов
Военное руководство продолжает делать вид, что все идет по плану. Недавно Сергей Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне в Украине.
Об этом сообщили в Минобороны страны-агрессоры. Отмечают, что во время рабочей поездки Шойгу посетил Южный военный округ, передает 24 канал.
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Отметил хорошее укомплектование
Шойгу совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне "специальной военной операции".
На передовой приспешник Путина пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за "примерное выполнение боевых задач".
Шойгу проинспектировал позиции захватчиков: смотрите видео
Министр обороны России отметил "хорошую организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений".
Судя по видео, Шойгу проинспектировал пустые участки земли.
Лидеры России и Белоруссии встретятся в Минске: что известно
- 19 декабря на встрече Путина и Лукашенко будут присутствовать министры обороны Беларуси и России Хренин и Шойгу. Переговоры будут касаться "вопросов безопасности Союзного государства".
- Военный эксперт Роман Свита говорит, что Кремль хочет полностью аннексировать Беларусь. Белорусь фактически уже и так оккупирована. Но Путин якобы хочет организовать так называемое "вхождение" этой страны в состав России.
- Вместо этого в белорусской оппозиции считают, что их разговоры будут затрагивать в основном российско-украинскую войну, ведь Лукашенко – единственный действующий союзник Путина в этой войне.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что российский диктатор Владимир Путин и дальше будет уговаривать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко до наступления.
- Детальнее о встрече в Минске 19 декабря читайте за ссылкой.