Враг пытается отвоевать утраченные позиции, ВСУ в наступлении на Юге: карта боев за 31 августа
31 августа 2023, 08:30Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные пытаются восстановить утраченное положение, поэтому наступают на нескольких направлениях. В то же время Силы обороны сдерживают оккупантов и наступают на Юге.
За прошедшие сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений. Эпицентром боевых действий остается Восток.
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Какая ситуация на фронте в УкраинеНа Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кременная Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой области.
Карта боев на Лиманском направленииНа Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки и Курдюмовки. Нанес авиационные удары в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.
Карта боевых действий на Бахмутском направленииНа Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Орловка, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Антоновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.
Карта боев в районе АвдеевкиНа Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали такие населенные пункты как Новоукраинка, Шахтерское, Благодатное, Нескучное, Урожайное, Новополь Донецкой области.
Карта боев в районе СтаромайорскогоНа Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Вербового Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Работино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов.
Карта боев в районе ВербовогоНа Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населённых пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Потихоново Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.