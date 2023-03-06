Около 100 отраженных атак России на Донбассе и поражение позиции ПВО: карта боевых действий за 6 марта

Силы обороны героически отражают атаки врага по всей линии столкновения. Оккупанты пытаются окружить Бахмут, однако наши воины мощно противостоят захватчикам.

Какая ситуация на фронте по состоянию на утро 6 марта рассказали в Генштабе ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал.

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Враг пытается наступать, наши воины отразили почти 100 атак

Российские военные сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Железнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

Россия продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права

Враг и дальше нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

За прошедшие сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения Россией дальнейших ракетных ударов высоковероятная по всей территории Украины,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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В Волновахе россияне принудительно привлекают студентов к ремонту техники

В Волновахе Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища. Студентов принудительно привлекают к ремонтным работам.

Что происходит на поле боя: смотрите карту

Украинские защитники поразили пункты управления и ПВО врага

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.

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Ситуация на разных направлениях фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – формирования вражеских наступательных группировок не выявлено. В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Искрисковщина и Волфино Сумской области и Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелечья, Красное, Терново и Огурцово на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области; Куземовка, Белогоровка, Невское, Краснопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском – россияне не прекращают попыток штурмовать Бахмут и окрестные населенные пункты. Обстреляли Железнянское, Дубово-Васильевку, Орехово-Васильевку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки, Каменки, Северного, Победы и Марьинки Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.



Россияне обстреляли более 40 населённых пунктов. В частности, Новоселку и Времовку Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе и Каменское в Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевку, Антоновку Херсонской области и Херсон. К сожалению, есть жертвы среди населения и повреждение гражданской инфраструктуры.

Для введения в заблуждение Сил обороны враг маневрирует, передвигая колонны в районах населённых пунктов Новая Каховка Херсонской области – Армянск (временно оккупированная территория Крыма). Эти действия вызывают недовольство личного состава оккупационных войск. Основная причина – отсутствие достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров.