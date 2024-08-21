Бои идут в 10 километрах от окраин Покровска: карта боевых действий на 21 августа
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска активизировались чуть ли не на каждом участке фронта. Более трети от всех боевых столкновений приходится на Покровское направление.
Всего за прошедшие сутки произошло 166 боевых столкновений. В Генштабе рассказали, что вчера, 20 августа, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 8 ракетных ударов с применением 13 ракет, а также 83 авиационных удара, в частности сбросил 104 КАБы.
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Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск одиннадцать раз.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 15. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степной Новоселовки.
Какова ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте
На Лиманском направлении направлении наши войска отражали 18 атак противника в районах Макеевки, Новосадового, Грековки, и Дибровы.
Оккупанты атаковали 18 раз на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении Силами обороны отражено пять атак неподалеку Выемки и Переездного.
На Краматорском направлении украинские воины отбили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещеевки и Ивановского. Ситуация контролируемая.
ВСУ отбили 8 атак на Краматорском направлении: смотрите на карте
При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, враг двадцать четыре раза пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.
Оккупанты пытаются продвигаться при поддержке авиации на Торецком направлении: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники отражали 66 атак противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля.
Россияне пробиваются в направлении Покровска: смотрите на карте
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты десять раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
Какова ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте
На Времовском направлении противник совершил две попытки захватить наши позиции неподалеку Водяного Донецкой области.
На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.
Активизировались захватчики на Приднепровском направлении, здесь нашим защитникам пришлось отражать пять атак на украинские позиции.
Россияне активизировались на Приднестровском направлении: смотрите на карте
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.
Сколько территорий контролируют ВСУ на Курском направлении: смотрите на карте
В Генштабе добавили, что за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов, трех средствах ПВО, трех артиллерийских системах, одной РЛС и еще по одному другому важному объекту российских военных.