Только 5% белорусов поддерживают участие белорусской армии в войне на стороне россии

В беларуси с каждым месяцем уменьшается поддержка участия армии страны в войне, которую развязала россия. Жители государства убеждены, что их военным не стоит становиться на сторону страны-агрессора.

О настроениях местного населения свидетельствуют результаты социологического опроса. Так, только 5% белорусов поддерживают возможность армии страны воевать на стороне россии.

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Уровень поддержки продолжает падать

Если сравнивать с апрелем 2022 года, то эта цифра продолжает хоть медленное, но падение. Тогда же соответствующее мнение высказывали 6% респондентов.

Отношение белорусов к войне россии в Украине остается негативным. Мы видим, что постепенно происходит плавление поддержки россии,

– отметил Григорий Астапеня, директор "Белорусской инициативы" Chatham house.

Он добавил, что сократилось также количество тех, кто убежден в необходимости поддерживать преступные действия россии. Если в марте говорилось о 28% респондентов, то в июне это число сократилось до 23%.

Также данные этого опроса свидетельствуют о том, что преступные действия армии россии не поддерживают 43% респондентов. Отметим, что в стране гораздо больше противников действий армии страны-агрессора. Так, против того, что делает россия в Украине, выступают 35% респондентов. В то же время поддерживают военные преступления 14%.

Половина белорусов переживает о последствиях

В беларуси прекрасно понимают, что война россии против Украины будет иметь негативные последствия для страны. Если в июне с соответствующим утверждением соглашалось 53% опрошенных, то в июне эта цифра выросла до 55%. Что же касается влияния на самих белорусов, то говорится о 49% и 52% соответственно.

Заметим, что социологический опрос проводился с 6 по 17 июня 2022 года. Для сбора данных использовали интернет-интервью, которые давали 804 респондента.

Следует отметить, что в беларуси матери запустили акцию, направленную против войны в Украине. Они стремятся сделать все возможное для того, чтобы их сыновей не отправляли на верную смерть из-за имперских амбиций владимира путина.

Чтобы высказаться против преступных приказов, женщины оставляют под открытым небом мягкие игрушки своих детей. Каждая из них сопровождается подписями, свидетельствующими о нежелании отправлять сыновей на войну, развязанную россией.

Сразу заметим, что это довольно смелый поступок. Напомним, что в беларуси не слишком церемонятся с теми, кто выражает несогласие с лукашенко.

Тем временем военные учения в беларуси продлили. Об этом белорусским СМИ сообщили 7 июля.

Риск наступления из беларуси остается

Сами учения продлятся теперь до 16 июля. Но следует понимать, что их в любой момент могут продлить. Это уже происходило несколько раз. А проводят их сразу же на нескольких полигонах страны.

Напомним, что в последнее время все больше экспертов прогнозируют возможное наступление со стороны беларуси. Но на этот раз говорится не о российских военных, а именно об армии, которой руководит александр лукашенко.

В Министерстве обороны Украины заявили, что ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Какой же будут выбирать – будет видно по ситуации. Мол, в россии будут учитывать, что будет актуальным в определенный момент.

В то же время следует понимать, что угроза со стороны беларуси сохраняется. В Генштабе заметили, что оттуда враг продолжит обстреливать наше государство.

Интересно, что в разведке Украины не выявили подготовки группировок беларуси к наступлению. Но это вовсе не означает, что в какой-то момент военные этой страны не станут на сторону россии и не нападут на нас.

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