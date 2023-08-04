"Планы России не удались": у Зеленского рассказали, видят ли усталость мира от войны

Полномасштабная война длится уже около полутора лет. В Офисе Президента заявили, что не видят в мире усталости от нее.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква подчеркнул, что среди партнеров пока не наблюдается усталости от войны в Украине. Союзники готовы поддерживать наше государство столько, сколько потребуется.

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Усталости нет ни со стороны лидеров, ни со стороны населения

Нарратив об усталости – российский. В Офисе Президента рассказали, что сейчас не видят ее даже в тех государствах, на которые Россия оказывает значительное влияние.

По словам Игоря Жовквы, россияне начали говорить об усталости, поскольку поняли, что их планы по захвату Украины за три или пять дней не удались.

Мы с вами общаемся в августе 2023 года, более 500 дней войны прошло. И мы не видим усталости ни со стороны лидеров наших партнеров, не видим усталости со стороны журналистов, не видим усталости со стороны населения этих стран,

– сказал он.

Украина получает конкретную практическую помощь

Сейчас союзники постепенно выходят на траекторию конкретной практической помощи Украине. Игорь Жовква убежден, что это тоже свидетельствует об отсутствии усталости.

Поэтому я не вижу этой усталости. И она точно не наступит, пока Украина не победит,

– сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

Он подчеркнул, что Украина уверена в том, что помощь будет продолжаться до победы, ведь именно такие заявления слышит от партнеров и нет оснований им не доверять.

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