Мир не может удовлетворить спрос на оружие: с какими проблемами столкнулись производители

Из-за полномасштабной войны в Украине и других международных конфликтов растет спрос на оружие. Мировые производители испытывают определенное напряжение.

Война в Украине создала спрос на оружие для многих мировых производителей. Однако доходы от производства падают.

К теме Украине нужно массовое производство FPV-дронов: военный объяснил, как они помогут ВСУ

Почему США и Европа не могут справиться с вооруженным вызовом

Многие американские и европейские компании не смогли нарастить производственные мощности из-за дефицита рабочей силы, роста затрат и оружия в цепочках поставок.

Многие оружейные компании столкнулись с препятствиями при адаптации к производству для ведения боевых действий высокой интенсивности,

– сообщила директор Программы военных расходов и производства оружия SIPRI Люси Беро-Сюдро.

В частности, в США падают доходы от продажи оружия. Так, в 2022 году доходы 42 американских компаний снизились на 7,9 процента. Они, в свою очередь, составляли 51 процент от общего дохода от продажи оружия. Причина такого спада также связана с проблемами, связанными с пандемией COVID-19.

Какая ситуация в азиатских странах

В отличие от Европы и США Азия имеет определенные преимущества в военной сфере. Так, доходы от оружия 22 компаний в Азии и Океании в 2022 году выросли на 3,1 процента. Прошлый год определили, как второй год, когда 100 лучших доходов от оружия в Азии и Океании превысили доходы в Европе.

"Внутренний спрос и зависимость от местных поставщиков оградили азиатские вооруженные компании от сбоев в цепочке поставок в 2022 году", – подчеркнул исследователь Программы военных расходов и производства оружия SIPRI Сяо Лян.

Помощь Украине продолжается