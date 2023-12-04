Війна в Україні створила попит на зброю для багатьох світових виробників. Проте доходи від виробництва падають.

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Чому США та Європа не можуть впоратись зі збройним викликом

Багато американських та європейських компаній не змогли наростити виробничі потужності через дефіцит робочої сили, зростання витрат і зброїв у ланцюжках поставок.

Багато збройових компаній зіткнулися з перешкодами при адаптації до виробництва для ведення бойових дій високої інтенсивності,

– повідомила директорка Програми військових витрат і виробництва зброї SIPRI Люсі Беро-Сюдро.

Зокрема, у США падають доходи від продажу зброї. Так, у 2022 році доходи 42 американських компаній знизились на 7,9 відсотка. Вони, у свою чергу, становили 51 відсоток загального доходу від продажу зброї. Причину такого спаду також пов'язують з проблемами, пов'язаними з пандемію COVID-19.

Яка ситуація в азійських країнах

На відміну від Європи та США, Азія має певні переваги у військовій сфері. Так, доходи від зброї 22 компаній в Азії та Океанії у 2022 році зросли на 3,1 відсотка. Минулий рік визначили, як другий рік, коли 100 найкращих доходів від зброї в Азії та Океанії перевищили доходи в Європі.

"Внутрішній попит і залежність від місцевих постачальників захистили азійські збройні компанії від збоїв у ланцюжку поставок у 2022 році", – підкреслив дослідник Програми військових витрат і виробництва зброї SIPRI Сяо Лян.

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