Россия – единственное препятствие к устойчивому миру, – заявление стран G7 по войне в Украине

Страны "Большой семерки" обнародовали совместное заявление к 1000-летию российской агрессии против Украины. Союзники заверили в безапелляционной поддержке Киева и пообещали и в дальнейшем противостоять Кремлю.

По инициативе председателя Совета министров Джорджии Мелони лидеры G7 сделали заявление в поддержку Киева с приближением 1000 дня агрессивной войны России против Украины, передает 24 Канал.

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G7 говорит, что и в дальнейшем будет "бить" Россию санкциями

В коммюнике лидеры G7 подтвердили непоколебимую и вневременную поддержку Украины. Они признали огромные страдания, которые вынес народ Украины.

Несмотря на эти трудности, украинцы продемонстрировали непревзойденную стойкость и решимость в защите своей земли, культуры и народа. Россия остается единственным препятствием для справедливого и длительного мира,

– говорится в документе.

"Большая семерка" также пообещала и в дальнейшем наносить России значительные потери путем санкций, экспортного контроля и других эффективных мер.

К слову, цифровая платформа "Лента" анонсировала глобальную акцию в поддержку Украины.