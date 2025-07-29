29 июля, 23:02
Россия активизируется в Донецкой области, почти 140 боев за сутки: сводка Генштаба
Основні тези
- С начала суток произошло 139 боевых столкновений; враг нанес 3 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 1 229 ударов дронами-камикадзе и 3 919 обстрелов.
- Самые горячие районы: Покровский и Лиманский направления, в частности 48 атак в районах Покровска; уничтожено 96 россиян, 14 дронов, повреждена техника.
- На разных направлениях фронта (Северо-Слобожанский, Курский, Южно-Слобожанский, Купянский, Лиманский, Краматорский, Торецкий, Новопавловский, Ореховский, Приднепровский) отражены многочисленные атаки.
- На Гуляйпольском направлении боев не было, однако нанесен авиаудар по Белогорью.
Российские захватчики продолжают атаковать на ключевых направлениях, наибольшая активность противника зафиксирована на Востоке, однако значительных изменений линии фронта не произошло. Украинские защитники отбили большинство атак, в частности в горячих районах Покровском и Лиманском.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какова текущая ситуация на фронте?
В Генеральном штабе отметили, что с начала суток произошло 139 боевых столкновений. Враг нанес по позициям защитников Украины и населенных пунктов три ракетных и 32 авиационных удара, применил 6 ракет и сбросил 59 управляемых авиационных бомб, совершил 1 229 ударов дронами-камикадзе и 3 919 обстрелов.
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Зафиксировано 16 атак, еще 2 боя продолжаются. Россияне обстреляли позиции 287 раз, в том числе 8 раз из реактивных систем залпового огня, нанесли 2 авиаудара и сбросили 3 управляемые бомбы.
- На Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорваться 4 раза – вблизи Волчанска и в направлении Колодязного. Все атаки были отбиты.
- На Купянском направлении враг провел 2 атаки – в направлении Песчаного и в районе Голубовки.
- На Лиманском направлении было 20 атак в районах Нового Мира, Колодезей, Карповки, Дибровы, Торского, а также в направлениях Среднего, Шандриголового и Ямполя.
- На Северском направлении отбито 5 атак у Григорьевки, Сиверска и Федоровки, еще 2 боя продолжаются.
- На Краматорском направлении было 3 попытки прорыва – в направлении Белой Горы и у Новомаркового. Все атаки отбиты.
- На Торецком направлении враг атаковал 6 раз вблизи Торецка.
- Покровское направление – самый горячий участок фронта – 48 атак в районах Попового Яра, Владимировки, Новоэкономичного, Николаевки, Родинского, Лысовки, Покровска, Звериного, Котлиного, Удачного, Новоподгороднего, Муравки, Миролюбовки, Орехового, Дачного, Никаноровки, Новоукраинки. Один бой еще продолжается. Уничтожено 96 россиян (из них 56 – безвозвратно), 14 дронов, 2 укрытия, повреждено 2 авто и 2 мотоцикла.
- На Новопавловском направлении отбито 7 атак в районах Александрограда, Зеленой Рощи, Свободного Поля, Новохатского и Зеленого Поля, еще 1 бой продолжается.
- На Гуляйпольском направлении боев не было, но россияне нанесли авиаудар неуправляемыми ракетами по Белогорью.
- На Ореховском направлении украинские силы отбили 2 атаки возле Плавней.
- На Приднепровском направлении было 6 атак, все отбиты.