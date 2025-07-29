Российские захватчики продолжают атаковать на ключевых направлениях, наибольшая активность противника зафиксирована на Востоке, однако значительных изменений линии фронта не произошло. Украинские защитники отбили большинство атак, в частности в горячих районах Покровском и Лиманском.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова текущая ситуация на фронте?

В Генеральном штабе отметили, что с начала суток произошло 139 боевых столкновений. Враг нанес по позициям защитников Украины и населенных пунктов три ракетных и 32 авиационных удара, применил 6 ракет и сбросил 59 управляемых авиационных бомб, совершил 1 229 ударов дронами-камикадзе и 3 919 обстрелов.