Токаев предложил Путину приостановить войну в Украине при содействии мировых держав

Касим-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину заморозить войну на Украине. Также президент Казахстана призвал Россию вернуться к мирным переговорам.

Об этом Токаев заявил на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, передают РосСМИ.

Каково отношение Токаева к войне и России?

Президент Казахстана во время встречи с российским диктатором заявил, что "конфликт" следует заморозить при содействии мировых держав и возобновить переговорный процесс. Он предлагает вернуться к стамбульскому формату переговоров, "поскольку там были достигнуты значительные результаты".

Все это нужно останавливать, обратное на руку противникам России,

– сказал Токаев.

По его словам, Казахстан считает Россию "великим государством". А природа войны России против Украины "не совсем ясна для многих, в том числе и для нас".

В свою очередь Путин пообещал проинформировать Токаева о ходе дел на украинском направлении.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к перемирию . По его мнению, лучше в ближайшее время избрать прекращение огня, если удастся его достичь, чем воевать десятками лет ради победы и терять людей.

В то же время, госсекретарь США Марко Рубио объяснял, что прошлогодний саммит лидеров России и США в Анкоридже не принес результатов , ведь Кремль настаивал на распределении украинских территорий, а Киев выступил против.