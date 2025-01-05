Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

К теме Ситуация в Торецке очень напряженная и хаотичная, – DeepState

Какую тактику используют россияне во время наступления на Востоке

По словам Трегубова, сейчас общая тактика россиян сейчас на ряде направлений, от Купянского до "подчеревья" города Покровск, – это попытка так или иначе зацепиться за посадки или за городскую застройку. Туда оккупанты пытаются просачиваться малыми группами, чтобы потом концентрировать силы и идти дальше.

Надо понимать, что если мы говорим о городских боях, это фактически будут хаотичные боевые действия, где в одном и том же доме могут на одном этаже находиться одни (войска – 24 Канал), на другом другие. И они даже не всегда понимают, где кто,

– объяснил спикер.

Он также отметил, что для противодействия вот такому хаосу украинские военные проводят постоянные выявления и наблюдения совершенно разные. Говорится и о чисто визуальном опознании, а также с помощью дронов и средств радиоэлектронной разведки.

После этого ВСУ уничтожают те группы противника, что пытаются пройти, проникнуть, обойти с помощью коммуникаций подземных или просто пройти по узкой улице, чтобы зайти в тыл наших позиций.