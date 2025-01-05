Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телемаратону.

До теми Ситуація в Торецьку дуже напружена та хаотична, – DeepState

Яку тактику використовують росіян під час наступу на Сході

За словами Трегубова, наразі загальна тактика росіян зараз на низці напрямків, від Купʼянського до "підчерев'я" міста Покровськ, – це намагання так чи інакше зачепитися за посадки або за міську забудову. Туди окупанти намагаються просочуватися малими групами, щоб потім концентрувати сили та йти далі.

Треба розуміти, що якщо ми говоримо про міські бої, це фактично будуть хаотичні бойові дії, де в одному й тому самому будинку можуть на одному поверсі перебувати одні (війська – 24 Канал), на іншому інші. І вони навіть не завжди розуміють, де хто,

– пояснив речник.

Він також зазначив, що для протидії ось такому хаосу українські військові проводять постійні виявлення та спостереження абсолютно різні. Мовиться й про чисто візуальне упізнання, а також за допомогою дронів та засобів радіоелектронної розвідки.

Після цього ЗСУ знищують ті групи противника, що намагаються пройти, проникнути, обійти за допомогою комунікацій підземних чи просто пройти по вузькій вулиці, щоб зайти в тил наших позицій.