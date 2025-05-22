Ракетный удар по Харькову, атака дронов на Тульскую область России: хронология 1184 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1184 сутки. Россия не оставляет попыток оккупировать как можно больше наших территорий, продолжает наносить ракетные удары и атаковать беспилотниками.
О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене – сообщает 24 Канал.
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21 мая российские источники заявили, что украинская "ДРГ" вошла в Брянскую область, в более чем 70 километрах от границы. ISW не обнаружил доказательств этих утверждений. Оккупанты продвинулись в направлении Великой Новоселки. В Туле, Новомосковске и других населенных пунктах Тульской области много часов раздавались взрывы. Россияне жаловались на "массированную атаку дронов". На Днепропетровщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара с юго-востока. В Харькове в результате российской атаки повреждены 8 частных домов. У 2 человек острая реакция на стресс. В Николаеве прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах". В Харькове прогремели взрывы. Россия нанесла ракетный удар. В результате вражеского обстрела поврежден частный дом. В Павлограде прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".
Какова ситуация на фронте: обзор ISW
Тульскую область России массированно атаковали дроны
В Днепропетровской области прогремел взрыв
Ракетный удар по Харькову: есть пострадавшие
Российские дроны атаковали Николаев
Россияне ударили ракетой по Харькову
На Днепропетровщине прогремели взрывы
21 мая российские источники заявили, что украинская "ДРГ" вошла в Брянскую область, в более чем 70 километрах от границы. ISW не обнаружил доказательств этих утверждений.
Оккупанты продвинулись в направлении Великой Новоселки.
В Туле, Новомосковске и других населенных пунктах Тульской области много часов раздавались взрывы. Россияне жаловались на "массированную атаку дронов".
На Днепропетровщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара с юго-востока.
В Харькове в результате российской атаки повреждены 8 частных домов. У 2 человек острая реакция на стресс.
В Николаеве прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".
В Харькове прогремели взрывы. Россия нанесла ракетный удар. В результате вражеского обстрела поврежден частный дом.
В Павлограде прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".