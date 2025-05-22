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24 Канал Новости Украины Ракетный удар по Харькову, атака дронов на Тульскую область России: хронология 1184 дня войны
22 мая, 06:25
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Ракетный удар по Харькову, атака дронов на Тульскую область России: хронология 1184 дня войны

Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1184 сутки. Россия не оставляет попыток оккупировать как можно больше наших территорий, продолжает наносить ракетные удары и атаковать беспилотниками.

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене – сообщает 24 Канал.

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04:54, 22 мая

Какова ситуация на фронте: обзор ISW

21 мая российские источники заявили, что украинская "ДРГ" вошла в Брянскую область, в более чем 70 километрах от границы. ISW не обнаружил доказательств этих утверждений.

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04:05, 22 мая

Тульскую область России массированно атаковали дроны

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03:32, 22 мая

В Днепропетровской области прогремел взрыв

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Ракетный удар по Харькову: есть пострадавшие

В Харькове в результате российской атаки повреждены 8 частных домов. У 2 человек острая реакция на стресс.

02:20, 22 мая

Российские дроны атаковали Николаев

В Николаеве прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".

01:34, 22 мая

Россияне ударили ракетой по Харькову

В Харькове прогремели взрывы. Россия нанесла ракетный удар. В результате вражеского обстрела поврежден частный дом.

01:11, 22 мая

На Днепропетровщине прогремели взрывы

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