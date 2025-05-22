Ракетный удар по Харькову, атака дронов на Тульскую область России: хронология 1184 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1184 сутки. Россия не оставляет попыток оккупировать как можно больше наших территорий, продолжает наносить ракетные удары и атаковать беспилотниками.

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене – сообщает 24 Канал.

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