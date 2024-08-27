Все последующие войны будут войнами беспилотных систем, – командующий Сухаревский

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский высказался относительно того, какими могут быть следующие войны в мире. По словам полковника, исключительную роль в этих войнах будут играть именно беспилотники.

Сухаревский также отметил, что опыт работы беспилотных систем в войне будут также перенимать наши государства-союзники. Таким образом беспилотные летательные аппараты станут важной частью войн так называемой пятой генерации.

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Почему беспилотники будут важными в следующих войнах

По словам командующего Силами беспилотных систем все государства опыта войны России против Украины будут переходить на отделение огня от своих солдат.

Несопоставима цена беспилотного комплекса с жизнью солдата во всех моментах. И, поверьте, это понимают абсолютно все – от Северной Кореи и заканчивая Соединенными Штатами. Весь вопрос в том, насколько системно будут готовы подойти институты к таким масштабным проектам,

– отметил Сухаревский.

Полковник также напомнил последние события на Ближнем Востоке, когда коалиция стран успешно отразила нападение "Шахедами" на Израиль. Это событие, по словам командующего, подчеркивает реальность того, что ни одна страна не может противостоять таким вызовам самостоятельно.

"Давайте посмотрим вправо, влево, а кто готов на самом деле без коалиции, без союза бороться, например, с серией "шахедных" атак, кто готов сейчас противодействовать массированным атакам FPV, у кого есть настолько развитая РЭБ, как у нас? И это при том, что канальные связи, частоты всегда меняются, и этот процесс – просто безостановочный", – сказал он.

В конце концов полковник отметил, что как государство, так и армия, уже на том уровне, чтобы иметь возможность научить союзников удачно применять беспилотные системы в противостоянии вражеской агрессии. По словам Сухаревского, украинские военные явно мы уже не в роли учеников во всех этих процессах.