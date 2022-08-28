соловьев публично назвал себя террористом и озвучил новое требование о войне в Украине
Источник:телеграм-канал Дениса Казанского
Самый известный российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире российского государственного телеканала назвал себя террористом.
"Освобождение"
И призвал разбомбить Одессу и Харьков "квартал за кварталом". Да, ту самую Одессу, которую российские имперцы называют "южной Пальмирой", "жемчужиной империи", "русским городом" и т.д. бесноватый московский уродец мечтает уничтожить, как Мариуполь.
Это у них такое "освобождение"…
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Воистину, выражение "русский город" – настоящее проклятие. Если российские патриоты начинают называть какой-то город "русским" – жди беды.
Весьма вероятно, такой город будут крушить, разорять и грабить. А то и вовсе сносить квартал за кварталом, как предлагает Соловьев…
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