Политическое наследие Байдена неразрывно связано с успехом Украины, – Atlantic Council

Не так давно Джо Байден объявил о своем выходе из президентской гонки. Теперь политическое наследие действующего президента США зависит от победы Украины в войне с Россией.

Впрочем, не все зависит от Байдена. В издании отмечают, что все исход войны в Украине могут определить внутренние и внешние силы, которые президент США не может контролировать.

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Почему политическое наследие Байдена под угрозой

Политическое наследие Джо Байдена в значительной степени зависит от победы Украины в войне с Россией. В издании отметили, что вопрос победы Киева связан с тем, сможет ли президент США вместе с союзниками противостоять новой "оси зла", которая состоит из Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Эти страны полны решимости не допустить успеха Украины и рассматривают ее покорение Россией как решающий шаг в изменении глобальной системы правил и институтов, созданных после Второй мировой войны.

Чем Байден запомнится историкам

По мнению автора материала, Байден, вероятно, запомнится историкам тем, что определил ставки эпохи, в которую мы вступаем, назвав ее "точкой перелома".

Мы стоим перед переломным моментом в истории – одним из тех моментов, когда решения, которые мы принимаем сегодня, будут определять будущее на десятилетия вперед,

– заявил Байден в октябре прошлого года в своей речи к американцам.

Историки могут похвалить Байдена за такое четкое определение исторических ставок. Однако ближайшие месяцы и годы покажут, не ошибся ли он, предоставляя слишком осторожную поддержку Украине из-за опасений относительно российской ядерной эскалации.

В результате этого США слишком медленно и в недостаточном количестве предоставляли Киеву оружие, которое он настоятельно просил, а также ограничили свободу украинской армии использовать американское оружие против военных объектов в России.

Когда Конгресс США приостановил помощь Украине в прошлом и этом году, это сделало вызовы, с которыми столкнулась Украина, намного опаснее. Многие лидеры республиканцев соглашаются, что Байден ошибался, сдерживая критически важную поддержку и разрешения для Украины.

Какую ошибку допустил Трамп

Сейчас, съезд республиканской партии в Милуоки свидетельствует о желании делать меньше для Украины. Некоторые республиканцы хотели бы совместить популизм Трампа с большой глобальной целью бывшего президента Рональда Рейгана, который способствовал победе США в Холодной войне без единого выстрела.

Для этого стоит работать над исправлением недостатков демократов, а не рассматривать их как оправдание для дальнейших сокращений, тем самым отказываясь от еще большего количества международных позиций силы,

– написал экс-советник Трампа Джон Болтон.

Зато в интервью Bloomberg Трамп дал понять, что он, возможно, не готов защищать Тайвань, который, вероятно, будет первым, кто упадет, если Украина пошатнется. В издании отметили, что администрация Трампа недооценила преимущества альянсов и общего дела в момент такого значительного вызова.

Сколько времени имеет Байден, чтобы спасти свое политическое наследие

Байден определил новую геополитическую конкуренцию, вставшую перед США. У него еще есть полгода, чтобы дать Украине лучшие шансы на победу, в частности через снятие ограничений для украинских сил, которые наносят удары по военным объектам в России.

"Однако результат войны и более широкого соревнования все больше будет определяться силами, которые он не может контролировать, как внутри его собственной партии, так и среди республиканцев, а также среди союзников и противников во всем мире", – резюмировал Фредерик Кемп в своей статье.