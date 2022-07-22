Украинский военный объяснил стратегию россиян на примере компьютерных игр
Оккупанты пользуются достаточно банальной стратегией на войне против Украины. Все любители компьютерных игр отлично ее знают.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал артиллерист с позывным "Оскаром". Он воюет в составе 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила . Парень прошел много горячих точек в Луганской области.
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Он признает – стратегия россиян чем-то похожа на компьютерные игры . Отбивать такие атаки нелегко – ребята продолжают бороться за каждый метр украинской земли.
Собрались, атакуют, отступают – и снова тоже самое
"Оскар" сравнил регулярные атаки российских кафиров с так называемыми волнами в компьютерных играх. Они приходят, их изрядно отбивают, а затем боевые действия повторяются снова и снова.
Я бы привел такую аналогию. Я – фанат онлайн-игр, стрелялок. Там есть волны противника. И вот такими волнами они наступали: собрался ударный кулак с бронированной техникой и наступают, – рассказал "Оскар".
Одна волна собралась – украинские военные ее уничтожили. оккупанты отступают, собираются на совещание, продумывают тактику и снова лезут вперед.
"Оскар" признает, что иногда это бывало действительно бесконечно. Оккупанты все набирали новые силы, подтягивали резервы, пока не истощались . Украинские военные же героически удерживали позиции и наносили серьезные потери оккупантам. Бывает сложно, но защитники всегда сражаются до последнего снаряда.
Конечно, перерывы между боями иногда случались. Но это было трудно спрогнозировать. Обычно россияне постоянно пытались каким-то из способов "прощупывать" каждое из направлений относительно слабых мест обороны, особенностей рельефа и т.п. - разведкой или своими беспилотниками.
" Для нас бой не заканчивался и не заканчивается . В любой момент надо быть готовым, что будет новое наступление, которое придется отбивать", – отмечает "Оскар".
Интересное интервью с украинским защитником "Оскаром": смотрите видео
Что происходит в Луганской области: главное
- русские оккупанты бросили значительные силы на захват Луганщины. Украинские военные героически воевали, но получили приказ отойти от Северодонецка и Лисичанская. Ведь захватчики буквально уничтожили эти города – там уже не было, как обороняться.
- Украинские военные используют эффективную тактику: они истощают оккупанта во время наступления, наносят значительные потери, а затем в случае необходимости организованно отходят на другие подготовленные позиции. К примеру, только во время боев за Северодонецк и Лисичанск, по неофициальным данным , удалось уничтожить около 10 – 11 тысяч оккупантов. А около 20 тысяч получили ранения. Такую информацию обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council.
- Оккупантам еще не удалось полностью захватить Луганщину . На небольшой части региона, как отмечает председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, до сих пор ведутся бои.