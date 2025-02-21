Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Майка Волца заявившего на ежегодном съезде консерваторов – Conservative Political Action Conference.

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Что сказал Волц о Трампе и войне в Украине

Майк Волц заявил на конференции, что война в Украине "быстро закончится" во времена президентства Дональда Трампа в Соединенных Штатах.

В то же время советник американского президента по нацбезопасности добавил, что в конце этого всего США будут иметь "Нобелевскую премию мира рядом с именем Дональда Трампа".

К слову, во время этой же конференции Майк Волц заявил, что Соединенные Штаты не примут "нет" от украинской стороны по соглашению о полезных ископаемых.

Советник президента США по нацбезопасности также считает, что вскоре Владимир Зеленский подпишет этот документ, который будет полезным для Украины и поможет возместить инвестиции США в войну.