Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Майка Волца заявив на щорічному з'їзді консерваторів – Conservative Political Action Conference.

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Що сказав Волц про Трампа та війну в Україні

Майк Волц заявив на конференції, що війна в Україні "швидко закінчиться" за часів президентства Дональда Трампа у Сполучених Штатах.

Водночас радник американського президента з нацбезпеки додав, що наприкінці цього всього США матимуть "Нобелівську премію миру поруч з ім'ям Дональда Трампа".

До слова, під час цієї ж конференції Майк Волц заявив, що Сполучені Штати не приймуть "ні" від української сторони щодо угоди про корисні копалини.

Радник президента США з нацбезпеки також вважає, що незабаром Володимир Зеленський підпише цей документ, який буде корисним для України та допоможе відшкодувати інвестиції США у війну.