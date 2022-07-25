ВСУ давят, – военный эксперт считает, что у оккупантов на Юге остается только 2 выхода

Ситуация на Юге Украины в прошедшие сутки была сложная, однако контролируемая. Оккупанты пытались атаковать ВСУ, однако украинские военные постепенно продвигаются.

В частности, о том, что ВСУ шаг за шагом продвигаются на Юге, заявлял и президент Владимир Зеленский. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что сейчас создают все предпосылки для того, чтобы продолжать контрнаступление. Об этом он рассказал 24 каналу.

К теме Похоже, наступательный потенциал россии иссякнет к концу лета, – аналитик.

Сейчас очевидно, что украинские силы давят все больше на войска россиян,

– сказал эксперт.

Более того, как он добавил, наши защитники создают для захватчиков неблагоприятные условия, когда для российских сил остается всего два выхода из этой ситуации:

или отходить;

или сдаваться.

Надо понимать, что у оккупантов еще есть ресурсы, чтобы сопротивляться. Вместе с тем благодаря слаженным действиям подразделений и различным видам вооружения активно уничтожают силы противника.

ВСУ еще больше давят на россиян: смотрите видео

Какая ситуация на Юге

россияне продолжают обстреливать города и деревни на Юге. Оккупанты атаковали из артиллерии районы населенных пунктов Потемкино, Краснополье, Квитневое, Киселевка, Партизанское, Первомайское, Луч, Посад-Покровское, Благодатное, Шевченково, Прибужское, Степная Долина, Новая Заря.

Военный эксперт Петр Черник заявил 24 каналу, что есть предпосылки для успеха ВСУ на Юге.

Между тем россияне несут потери, особенно в этом регионе он украинских Воздушных сил. Так, российские оккупанты безрезультатно атаковали пехотой, танками и другой техникой ВСУ в Херсонской области.