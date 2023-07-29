Значительные потери России на Таврическом направлении: хронология 521 дня войны

О борьбе украинцев против агрессора и военных преступлениях российских террористов рассказывает 24 Канал.
Важно Россияне попали в здание СБУ и многоэтажку: все, что известно об атаке на Днепр 28 июля
08:30
Глава Запорожской ОВА сообщил, что за сутки террористы 46 раз обстреляли населенные пункты области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.08:29
В ISW отметили, что Кремль все больше озабочен мнениями россиян о войне в Украине. Представители "Единой России" пытаются обходить эту тему в своих предвыборных кампаниях.08:07
Глава Херсонской ОВА отметил, что за минувшие сутки враг совершил 29 обстрелов, выпустив 126 снарядов из минометов, артиллерии, танков, авиации и БРЛА. По Херсону – 11 снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию зернового терминала Бериславского района. Ранены 4 человека.
08:01 В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 390 оккупантов.
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ07:59
Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки россияне убили еще одного жителя Донецкой области.07:56
В Херсонской МВА сообщили, что за минувшие сутки оккупанты обстреляли общину 13 раз. Кроме того, утром враг использовал для этого 65 снарядов. Есть повреждения в Садовом, Херсоне, Зеленовке и Молодежном. К счастью, без жертв и пострадавших.07:50
Глава Днепропетровского облсовета сообщил, что в результате ракетного удара поврежден весь жилой комплекс. Один из домов разрушен с 9 по 13 этаж.07:35
Президент ЮАР призвал Путина возобновить зерновое соглашение. 07:31 Глава ОВА Лысак сообщил, что ночью враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой общине. В Днепре завершили поисково-спасательные работы. Пострадали 9 человек, в том числе двое детей. Кроме того, повреждены еще 4 жилых дома, зацепило 3 административных сооружения и 7 автомобилей.07:30
Виталий Ким сообщил, что в 4:30 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.06:52
Аналитики ISW отметили, что ВСУ продвинулись на Бердянском и преуспевают на Бахмутском направлении.
06:30 В Генштабе отметили:
- за минувшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушение жилых домов и другой гражданской и административной инфраструктуры.
- В течение суток произошло 27 боевых столкновений.
- На временно захваченныхтерриториях продолжается паспортизация. Оккупанты разослали на предприятия Горловки распоряжение о предоставлении в так называемое "министерство государственной безопасности" списков работников, не получивших российский паспорт. Конечный срок выполнения распоряжения – 1 января 2024 года.
- В Благовещенке Запорожской области оккупанты предлагают пенсионерам 50 тысяч рублей за вражеский паспорт.
- Наша авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции РЭБ, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов.
06:29
В Генштабе ВСУ сообщили, что вечером 28 июля российские террористы ударили по Днепру двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"
.04:45
ВСУ за одни сутки уничтожили более 2 рот оккупантов, 8 вражеских складов и 19 единиц техники на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.04:29
На оккупированной территории Запорожья россияне готовятся к так называемым "выборам". Пытаются вынудить украинцев к сотрудничеству, грабят, преследуют, принудительно вручают вражеские паспорта. Кроме того, развернули грязный террор против аграриев, выращивающих зерновые культуры.02:27
В результате аварии при участии двух легковых автомобилей 23 июля на Хмельнитчине погибли четыре человека – семья из города Нетешина. Один из братьев воевал под Бахмутом. Также пострадал 8-летний мальчик. Он в тяжелом в больнице.02:12
С 1 августа в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" в тестовом режиме будет действовать электронная очередь на пересечение границы для легковых автомобилей и пассажирского транспорта. Раньше она была предусмотрена только для грузовиков.01:40
На саммите "Россия – Африка" Путин цинично врал, что его государство якобы никогда не нарушало Устав ООН и будто бы всегда действовало для того, чтобы урегулировать "конфликт" в Украине "мирным путем".00:23
Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым.