Значительные потери России на Таврическом направлении: хронология 521 дня войны

В Украине 521 сутки полномасштабной войны. Наши воины продолжают наступать и ликвидировать российских захватчиков.

О борьбе украинцев против агрессора и военных преступлениях российских террористов рассказывает 24 Канал.

Важно Россияне попали в здание СБУ и многоэтажку: все, что известно об атаке на Днепр 28 июля

Глава Запорожской ОВА сообщил, что за сутки террористы 46 раз обстреляли населенные пункты области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.В ISW отметили, что Кремль все больше озабочен мнениями россиян о войне в Украине. Представители "Единой России" пытаются обходить эту тему в своих предвыборных кампаниях.Глава Херсонской ОВА отметил, что за минувшие сутки враг совершил 29 обстрелов, выпустив 126 снарядов из минометов, артиллерии, танков, авиации и БРЛА. По Херсону – 11 снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию зернового терминала Бериславского района. Ранены 4 человека.

08:01 В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 390 оккупантов.

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки россияне убили еще одного жителя Донецкой области.В Херсонской МВА сообщили, что за минувшие сутки оккупанты обстреляли общину 13 раз. Кроме того, утром враг использовал для этого 65 снарядов. Есть повреждения в Садовом, Херсоне, Зеленовке и Молодежном. К счастью, без жертв и пострадавших.Глава Днепропетровского облсовета сообщил, что в результате ракетного удара поврежден весь жилой комплекс. Один из домов разрушен с 9 по 13 этаж.Президент ЮАР призвал Путина возобновить зерновое соглашение. 07:31 Глава ОВА Лысак сообщил, что ночью враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой общине. В Днепре завершили поисково-спасательные работы. Пострадали 9 человек, в том числе двое детей. Кроме того, повреждены еще 4 жилых дома, зацепило 3 административных сооружения и 7 автомобилей.Виталий Ким сообщил, что в 4:30 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.Аналитики ISW отметили, что ВСУ продвинулись на Бердянском и преуспевают на Бахмутском направлении.

06:30 В Генштабе отметили:

за минувшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушение жилых домов и другой гражданской и административной инфраструктуры.

В течение суток произошло 27 боевых столкновений.

На временно захваченныхтерриториях продолжается паспортизация. Оккупанты разослали на предприятия Горловки распоряжение о предоставлении в так называемое "министерство государственной безопасности" списков работников, не получивших российский паспорт. Конечный срок выполнения распоряжения – 1 января 2024 года.

В Благовещенке Запорожской области оккупанты предлагают пенсионерам 50 тысяч рублей за вражеский паспорт.

Наша авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции РЭБ, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов.