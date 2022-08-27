"Второй армии мира" внезапно перестало хватать: что придумал путин

Как провести "гибридную мобилизацию?" россии для продолжения попыток наступления в Украине необходимо усиление армии.

Но идти на политический шаг с мобилизацией в кремле. Ведь если "мобилизация", населению надо придумывать сказки, почему вдруг сил "второй армии мира" перестало хватать.

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Борьба с "нацизмом"

В принципе, не проблема, можно напугать (пару домов и угроза "терроризма" как перед 2-й чеченской), можно разогнать новую волну истерии по борьбе с "нацизмом".

Но есть одно "но" – 11 сентября – выборы в ряде регионов, на которых обкатываются сразу несколько приемов для позднейших электоральных кампаний. Лишнее "волнение" пипла тут нежелательно.

Важно кремль цинично проник в украинский тыл

Что придумал путин

Решение нашли в "гибридном" виде. путин своим указом увеличивает численность армии до 2,039 миллиона человек. Немного (предыдущая численность – 1,902 миллиона).

Но приростать вс рф будут именно военным персоналом. И лишние +137 тысяч – косвенное свидетельство масштабов потерь (как безвозвратных, так и санитарных) за 2022 год.

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Для пипла теперь картинка: не мобилизация а "плановое" увеличение численности армии.