Понадобилось более 30 лет: украинцы наконец-то усвоили главный урок после ярма СССР

В 1991 году в Украине состоялось два референдума, на которых граждане республики ответили на три вопроса.

Советское расстройство личности

"За сохранение СССР" – 70% "за" при явке 84%. "За суверенную Украину в составе ССГ" – 80% "за" при явке 84%. "За независимость Украины" – 90% "за" при явке 84%.

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Сторонний наблюдатель отметит, что такого не может быть. Чтобы одни и те же люди давали взаимоисключающие ответы на взаимоисключающие вопросы. На самом деле это один и тот же ответ на один и тот же вопрос. Но адресаты ответов разные.

Три раза советских людей спросили об их будущем. Три раза они ответили: "Делайте, что хотите, но чтобы ничего не поменялось!". Хотите – сохраняйте СССР. Хотите – создавайте ССГ. Хотите – пусть будет независимая Украина. Но чтобы осталось, как прежде!

Первый раз об этом просили Москву. Второй раз Москву и Киев. После августовского путча махнули на Москву рукой и поручили Киеву продлить существующий контракт – "Вы сохраняете нам стабильность в обмен на нашу политическую пассивность".

Фундамент государства, которого не было у "совка"

Советские люди голосовали за то, чтобы государство строило им заводы, организовывало колхозы, платило им пенсии, обеспечивало их образованием и медициной, дало им жилье и сохранило низкие тарифы на ЖКХ. А какое государство – не важно.

Проблема в том, что государство – плохой строитель, инвестор, врач и работодатель. Оно способно развернуть реки вспять, но не может ровно пришить пуговицу к пиджаку. Поэтому любой контракт, основанный на пассивности граждан, не будет работать.

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В 1991 году Украина приобрела форму независимого государства. Но содержанием независимость наполняется только сейчас. По мере роста количества граждан, которые не надеются на государство, а активно участвуют в жизни своей страны.

Защищают, голосуют, жертвуют, волонтерят, поддерживают, митингуют, инвестируют, исследуют, планируют. Не ждут милости от власти, а сами преобразуют мир вокруг себя. Которые и есть власть в любом нормальном независимом государстве.