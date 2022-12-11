Радянське розтроєння особистості

"За збереження СРСР" – 70% "за" за явки 84%. "За суверенну Україну у складі РСД" – 80% "за" за явки 84%. "За незалежність України" – 90% "за" за явки 84%.

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Сторонній спостерігач зауважить, що такого не може бути. Щоб одні й самі люди давали взаємовиключні відповіді на взаємовиключні питання. Насправді це одна і та сама відповідь на те саме питання. Але адресати відповідей різні.

Тричі радянських людей запитали про їхнє майбутнє. Три рази вони відповіли: "Робіть що хочете, але щоб нічого не змінилося!". Хочете – зберігайте СРСР. Хочете – створюйте РСД. Хочете – хай буде незалежна Україна. Але щоб лишилося, як раніше!

Вперше про це просили Москву. Вдруге Москву та Київ. Після серпневого путчу махнули на Москву рукою та доручили Києву продовжити чинний контракт – "Ви зберігаєте нам стабільність в обмін на нашу політичну пасивність".

Фундамент держави, якого не мав "совок"

Радянські люди голосували за те, щоб держава будувала їм заводи, організовувала колгоспи, платила їм пенсії, забезпечувала їх освітою та медициною, дала їм житло та зберегла низькі тарифи на ЖКГ. А яка держава – не важливо.

Проблема в тому, що держава – поганий будівельник, інвестор, лікар та роботодавець. Вона здатна розвернути річки назад, але не може рівно пришити ґудзик до піджака. Тому будь-який контракт, що базується на пасивності громадян, не працюватиме.

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У 1991 році Україна набула форми незалежної держави. Але змістом незалежність наповнюється лише зараз. Разом зі зростання кількості громадян, які не сподіваються на державу, а беруть активну участь у житті своєї країни.

Захищають, голосують, жертвують, волонтерять, підтримують, мітингують, інвестують, досліджують, планують. Не чекають на милість від влади, а самі змінюють світ навколо себе. Які і є владою у будь-якій нормальній незалежній державі.