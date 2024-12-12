ВСУ ударили по Брянску, Таганрогу и Крыму: хронология 1022 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1022 сутки. Оккупанты не оставляют попыток захватить все больше украинских территорий и продолжают постоянный террор гражданского населения. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

О ситуации на фронте, последствиях российских атак, успехах украинских защитников и защитниц, главных новостях за 11 декабря – сообщает 24 Канал.

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