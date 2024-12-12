ВСУ ударили по Брянску, Таганрогу и Крыму: хронология 1022 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1022 сутки. Оккупанты не оставляют попыток захватить все больше украинских территорий и продолжают постоянный террор гражданского населения. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.
О ситуации на фронте, последствиях российских атак, успехах украинских защитников и защитниц, главных новостях за 11 декабря – сообщает 24 Канал.
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Мы уже видели это раньше, россияне пытаются использовать все оружие, которое есть у них в арсенале, чтобы запугать Украину, но, конечно, Украина продолжает получать нашу поддержку, поскольку она ежедневно сражается на поле боя, Он написал, что бои исключительно жесткие, а противник преобладает в живой силе. Приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов. (...) В таких условиях наша главная задача – усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом. Выслушал информацию об имеющихся проблемах и дал соответствующие распоряжения. Зеленский заявил, что россияне убили 50 украинских священников и украли 19,5 тысяч детей. Насчет детей – это только подтвержденные данные, цифра значительно больше. По словам Орбана, президенту Украины предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными, а он якобы отказался. Советник президента Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу сообщил, что Украина ничего не обсуждала с Венгрией по этому поводу. Более того, Орбан не предупреждал о своих контактах с Москвой. Предположительно, есть прилет в район Камышовой бухты. Также под атакой были Инкерман и Балаклава. Оккупанты писали, что тревогу дали поздно, а целью удара может быть Балаклавская ТЭС. Еще утверждали, что на полуостров летел рой дронов и "Нептуны". БПЛА было действительно много, они продолжили движение после определенного перерыва. Приглашение дается всей Украине в международно признанных границах. Здесь не о чем говорить (...) А вот действие Альянса может быть на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, а потом с будущим расширением. А про территориальные уступки он сказал так: "Как мы можем признать ту нашу землю российской? Значит простить им все? Поэтому юридически – это невозможно. Но. Но дипломатически – надо достигать своих целей. Цели – это устойчивый и безопасный мир, и более быстрый для Украины". Макрон начинает советоваться с Польшей относительно потенциальной миротворческой миссии в Украине, – СМИ. Эту оценку американской разведки обнародовал западным СМИ один из чиновников. Что касается любых ракетных опасностей. Алгоритм действий неизменен. Если угроза и раздается сигнал воздушной тревоги, на это надо реагировать. Знайте, где укрытие. И берегите себя, В России заявили, что в Таганроге под удар попал аэродром. Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Не надо играть на собственный имидж за счет единства – надо заботиться о совместном успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины. По словам Петера Сийярто, "венгерская миротворческая миссия" по Украине продолжится. Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России. Россияне штурмуют малыми группами пехоты, а также имеют постоянную поддержку с воздуха – дроны, армейская авиация, штурмовая авиация. Применяют боевую бронированную технику. Поэтому штурмы интенсивные и их много. Сейчас стало холоднее, поэтому россияне используют боеприпасы с ядовитыми веществами. Это преимущественно слезоточивый газ, который сбрасывают с дронов туда, где греются украинские защитники. Газ стелется по земле, заходит в блиндаж. Люди выскакивают, надевая противогазы, а в это время противник наносит удар обломочными боеприпасами или FPV-дронами, Грузия, Молдова и Румыния являются лишь последними примерами таких действий, но гибридные усилия России продолжаются от Западной Европы до Балканских и Балтийских государств, В МИД предлагают полностью заблокировать российскую пропаганду, усилить усилия полиции и контрразведки, укрепить киберзащиту и сделать более строгой Шенгенскую визовую политику в отношении граждан России. Германия передаст до конца года шестую систему ПВО IRIS-T и пусковые установки Patriot. Офис генпрокурора сообщил о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату от запрещенной ныне в Украине Партии регионов. По данным СМИ, вероятно, говорится о Вадиме Колесниченко. По данным следствия, подозреваемый в 2014 году досрочно сложил полномочия народного депутата и выехал во временно оккупированный Севастополь. Там он активно способствовал аннексии города и Крыма, а в дальнейшем устроился советником в оккупационную администрацию. После этого экс-нардеп баллотировался на должность так называемого "губернатора Севастополя". С началом полномасштабного вторжения подозреваемый продолжил оказывать помощь представителям России в проведении подрывной деятельности против Украины. В Офисе генпрокурора напомнили, что в ноябре 2024 года этот экс-чиновник приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение преступлений, связанных с превышением власти и разжиганием национальной вражды, ненависти и унижением национальной чести и достоинства. Речь идет об инциденте, который произошел в 2010 году во время проведения в Украинском доме выставки, посвященной событиям Волынской трагедии. В Донецкоблгазе отметили, что газоснабжение в Покровске вынуждены прекратить из-за обострения ситуации, связанной с полномасштабным вторжением России. В течение последних месяцев специалисты АО "Донецкоблгаз", несмотря на обстрелы, делали все возможное, чтобы жители Покровска получали природный газ и могли пользоваться его благами, Газопроводы Покровска из-за боевых действий получили значительные повреждения. Сейчас из-за постоянных российских обстрелов ликвидировать последствия невозможно. В Донецкоблгазе также попросили абонентов, если это возможно, перекрыть газовые краны на газовых приборах и на газопроводе к приборам, а в частном секторе – запорное устройство на газопроводе-вводе в дом. Украина пытается нарастить производство собственного оружия, в частности дальнобойного, из-за возможного сокращения западной военной помощи в 2025 году, пишет WP. Киев активно работает над программами крылатых и баллистических ракет, а также начала масштабное производство систем "Паляница" и "Нептун". Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в 2025 году будет поставлено более 30 тысяч беспилотников DeepStrike, однако этого недостаточно, и нужны ракеты, которые взрываются. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министра юстиции Украины Ольга Стефанишина отметила, что вопрос о возрасте мобилизованных в Украине поднимали с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос поднимали, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет ни системы планирования, ни системы планирования тренировки и оснащения украинских бригад, Она отметила, что в условиях, когда такого планирования нет со стороны союзников, соответственно, нельзя такую несостоятельность перекладывать на мобилизационный возраст в Украине. "И так же я вижу, что Европейский Союз может сыграть большую роль именно в тренировке украинских военных. При условии надлежащего планирования и оснащения, безусловно, вопрос мобилизации не будет предметом таких дискуссий. Поэтому, конечно, это, (призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет – 24 Канал) скажем так, неприемлемая позиция", – объяснила Стефанишина. Журналисты The Telegraph пишут, что отношения между Киевом и Вашингтоном осложнились после отказа Владимира Зеленского снижать мобилизационный возраст в Украине. Запад призвал главу государства снизить мобилизационный возраст в Украине, что бы позволило призывать молодых ребят. Там считают, что это бы могло изменить ситуацию на фронте в лучшую сторону и помогло бы сдерживать российское наступление, однако в Киеве подобную инициативу рассматривать не спешат. Владимир Зеленский категорически выступил против этого, отметив, что приоритетом пока сохраняется обеспечение уже имеющихся бригад техникой и подготовки бойцов. Он также сказал, что Путин боится только новоизбранного президента Дональда Трампа, и, вероятно, Китая. Заявление украинского лидера по мобилизации называют "одной из самых откровенных атак" на президента Джо Байдена, поскольку в США неоднократно выражали обеспокоенность из-за недостатка личного состава. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что в Днепровском районе из-за вражеской атаки повреждены 3 частных дома, гараж, газопровод и линия электропередач. Также там задело местную инфраструктуру. Спасатели продолжают обследовать территорию. Люди не пострадали, Российский диктатор Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан провели телефонный разговор. По сообщению российских СМИ, разговор инициировал именно венгерский лидер Виктор Орбан. С российским диктатором тот говорил об Украине и экономическом сотрудничестве стран. Премьер Венгрии выразил заинтересованность в "совместных поисках политико-дипломатического решения" войны в Украине. Как отметило пропагандистское издание, в том числе "с учетом своих контактов с рядом западных лидеров". Путин в своем репертуаре обвинил Киев, который "исключает возможность мирного урегулирования", в эскалации конфликта. Украинский лидер заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Прежде всего хочу поблагодарить наших воинов Вооруженных Сил Украины, которые нанесли минувшей ночью ощутимые удары по российским целям. Поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, который работает на агрессию против нашего государства и людей, Главком, по его словам, рассказал детали поражения вражеских объектов. По мнению президента, это именно те дальнобойность и точность, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности и осознание того, что войну нужно завершать. "Максимально уменьшаем российский военный потенциал – это наша основная цель сейчас", – отмечает президент. В Запорожье по состоянию на 12:12 11 декабря известно о 22 раненых и 8 погибших. Среди пострадавших – двое врачей. Госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. На момент удара в клинике были пациенты и врачи. В Херсонской области в Златополе, куда ударили россияне 10 декабря, по состоянию на 11 декабря известно о 17 пострадавших. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня с правительственной командой работает в Берлине. Запланированы встречи с Федеральным канцлером Олафом Шольцом и Вицеканцлером Робертом Габеком, участие в Украинско-немецком бизнес-форуме, – отметил он. С руководством Германии Шмыгаль планирует обсудить сотрудничество наших государств в различных областях, сотрудничество в сфере обороны, поддержку энергетики, вопросы восстановления, реформы и привлечения инвестиций. Министр экономики Украины Сергей Марченко заверил, что сейчас Украина обеспечена достаточным количеством оружия, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять агрессии как минимум до первой половины 2025 года. Он также отметил, что в 2025 году бюджет предусматривает дополнительные ассигнования на закупку боеприпасов и военной техники. Это означает, что по крайней мере на первое полугодие и дальше мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять этой агрессии. Украина должна очень мудро использовать это время для проведения необходимых переговоров с нашими главными союзниками в США, По словам Дональда Трампа в интервью Paris Match война, которую начала Россия против Украины является "более сложной ситуацией", чем конфликты, что сейчас продолжаются на Ближнем Востоке. Республиканец отметил, что, безусловно, Я думаю, что мы должны урегулировать проблему Украины с Россией. Обе эти страны теряют такое количество людей, в которое никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут, В то же время он отметил, что планирует заняться решением вопроса как ситуации в ближневосточном регионе, так и между Украиной и Россией. "Это две ситуации, которые мы должны урегулировать, и мы должны сделать это быстро. Много людей погибает", – заметил он. В Днепре прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении вражеской ракеты в направлении города. На 7:08 11 декабря известно о 22 раненых и 6 погибших. Среди пострадавших – двое врачей. Госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. На момент удара в клинике были пациенты и врачи. 13 человек в больнице, 7 отказались от госпитализации. Среди них и 5-летняя девочка (медики оказали помощь ребенку на месте). Аварийно-спасательные работы продолжаются. уже 19 часов. Под завалами еще остаются люди. 10 декабря глава самопровозглашенной так называемой "днр" Денис Пушилин пожаловался, что город атаковали "дальнобойным высокоточным вооружением". Вероятно, речь шла о четырех ракетах HIMARS. СМИ предполагают, что после этого началась детонация российских боекомплектов на складе. Тогда жителей призвали быть осторожными из-за угрозы от взрывов. Так называемый глава Енакиево Сергей Божик заявил, что продолжается эвакуация микрорайона ДСК. Он утверждает, что всех желающих жителей города "вывезут в безопасное теплое место, где организовано питание и все остальное". В Генштабе отметили, что в ночь на 11 декабря удар по нефтебазе в Брянской области состоялся при участии подразделений Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины. НП "Брянск" – наливной пункт нефтепровода “Дружба”, основной функцией которого является прием, хранения, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт, По словам военных, именно этот наливной пункт активно использует российская армия для поставки топлива для своих солдат на фронт. "По имеющейся информации есть попадание по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар. Результаты боевой работы уточняются", – отметили в Генштабе. По словам четырех источников Reuters, Трамп отметил необходимость немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров. Политики предварительно обсудили, как могут состояться первые переговоры, хотя процесс, который будет привлекать президента России Владимира Путина, связан с трудностями, а роль Соединенных Штатов пока неясна. Во время встречи были отмечены некоторые ключевые моменты – например, речь шла о том, что для мира нужны гарантии, потому что одного перемирия недостаточно, Путин снова может его нарушить, как он делал раньше, без надлежащих гарантий, Отвечая на вопрос, как это восприняли, источник ответил, имея в виду Трампа: "Он думает обо всех деталях". Некоторые чиновники, близкие к Трампу, заявили, что он ориентировал свои встречи на налаживание личных отношений, которые являются ключевыми для того, как он ведет дипломатию, и что он в конце концов решит, как действовать дальше. По данным украинской разведки, этот пожар на железной дороге в Брянске произошел 5 декабря. Сгоревшие магистральные тепловозы обеспечивали логистические потребности российской оккупационной армии. Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, которые используются государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается, Национальная полиция Украины совместно с Укрзализныцей начала следственные действия организованной преступной группы работников Укрзализныци, которые привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на популярные международные маршруты. Расследование началось в Киеве и Киевской области. Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых служащих, в офисных помещениях подразделения Укрзализныци, в международных поездах во время их отправления и прибытия. В Укрзализныце отметили, что возможны дополнительные проверки пассажиров, ограничения доступа и задержки рейсов. Бывший помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций Камиль Гранд заявил, что Эммануэль Макрон во время пребывания в Варшаве обсудит с польской стороной идею направить в Украину миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что Россия не нарушит режим прекращения огня. Военный контингент может насчитывать пять бригад (около 40 тысяч военнослужащих). Командование одной из бригад могли бы отдать Польше. Защищая Украину от российских захватчиков, погибли двое военнослужащих из Волынской области. Олег Герасимлюк и Игорь Корицкий навсегда в строю. "Милитарный" пишет, что, вероятно, речь идет о ракете Ruta, которую компания Destinus демонстрировала на выставке Eurosatory 2024. Отличительное преимущество заключается в сочетании низкой стоимости, размера полезной нагрузки и скорости, что делает ракету идеальным средством для выполнения множества миссий. Россия планирует передать Северной Корее истребители МиГ-29 и Су-27 в обмен на развертывание войск КНДР для поддержки войны против Украины. В ГСЧС сообщили, что в результате вражеского обстрела Запорожья погибли 6 человек. Еще 22 – пострадали. Аварийно-спасательные работы продолжаются. В российском Таганроге ночью прогремели взрывы. Сначала писали об атаке дронами, впоследствии местные власти заявили и о ракетном ударе. Повреждения получило промышленное предприятие. Силы обороны продвинулись на Угледарском направлении. Наши воины отбили утраченные позиции в западной Романовке. По данным аналитиков, оккупанты продвинулись в Курской и Харьковской областях, а также на Сватовском, Торецком, Покровском, Кураховском, Угледарском направлениях и возле Большой Новоселки. Ранее Илон Маск распространил сообщение российского пропагандиста, который написал, что Владимир Зеленский якобы считает, что с Трампом "не о чем говорить". Однако на самом деле эта цитата искажена. Советник президента отметил важность того, что сообщество соцсети промаркировала сообщение Маска и оставила заметку с советом досмотреть видео до конца. Важно, чтобы правдивые моменты были освещены. Украинский лидер заявлял, что собирается поговорить с Байденом относительно приглашения в НАТО, ведь сейчас он является действующим президентом США. Зеленский отметил, нет смысла обсуждать с Трампом то, что сегодня, пока еще он не в Белом доме, от него не зависит. На Западе отменили графики отключений света из-за целостности электросетей и близости электростанций. В других регионах они действуют из-за повреждения сетей в результате российских атак, что затрудняет передачу электроэнергии. Местные жители слышали от 6 до 10 взрывов над Фокинским районом Брянска. В сети пишут об атаке дронов на нефтебазу "Транснефть". Россия атаковала Запорожье ракетой 10 декабря. Оккупанты убили 4 человека, еще 21 – ранили. Среди пострадавших – ребенок. Удалось спасти двух женщин, которые более 7 часов находились под завалами. Их госпитализировали.
В Пентагоне подтвердили возможную атаку "Орешником" в ближайшее время
– сказала Сабрина Сингх.
Сырский посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты на Покровском направлении
Орбан заявил, что Украине предложили рождественское перемирие, а она отказалась: что говорят в ОП
Взрывы в Севастополе
Зеленский о НАТО и территориальных уступках России
Россия может применить "Орешник" по Украине уже в ближайшие дни
– отреагировал Зеленский.
Орбан час говорил с Путиным – Зеленский отреагировал
На Времовском направлении враг использует отравляющие вещества
– рассказал Волошин.
Сибига предупредил Европу о массированном гибридном наступлении России
– написал он.
Экс-нардепа Колесниченко подозревают в госизмене
Покровск полностью останется без газа
– написали газовики.
Украина спешит разработать собственное дальнобойное оружие до возможного сокращения помощи, – WP
Вопрос возраста мобилизованных поднимался на встречах с топ-чиновниками ЕС, – Стефанишина
– сказала вице-премьер.
Отношения Киева и Вашингтона подорвались из-за заявления Зеленского, –СМИ
В Днепровском районе есть повреждения после вражеской атаки
– написал чиновник.
Повреждения в Днепровском районе после атаки 11 декабря / Фото из телеграмм-канала Сергея Лысака
Путин и Орбан поговорили по телефону
Зеленский отреагировал на поражение вражеской нефтебазы в Брянской области
– заявил Зеленский.
Денис Шмыгаль прибыл в Берлин
Министр экономики сказал, сколько может продержаться Украина без помощи США
– подчеркнул Марченко.
Трамп назвал урегулирование войны в Украине своим приоритетом во внешней политике
– сказал Трамп.
В Запорожье продолжается спасательная операция
Оккупанты объявили эвакуацию в городе Енакиево после жалоб на атаку ракетами HIMARS
Силы обороны поразили нефтебазу российских оккупантов в Брянской области
– говорится в сообщении.
Reuters раскрыло детали встречи Зеленского с Трампом в Париже
– сказали в Офисе президента Украины.
В российском Брянске сгорели два магистральных тепловоза, –ГУР
– констатировали в ГУР.
На объектах Укрзализныци ведут обыски на объектах
Макрон хочет отправить в Украину 40 тысяч солдат, – экс-замгенсека НАТО
Погибли защитники с Волыни Игорь Корицкий и Олег Герасимлюк
СМИ узнали вероятные характеристики новой украинской ракеты "Рута"
В обмен на солдат Россия передаст Северной Корее истребители, – ISW
Силы обороны ликвидировали еще 1400 оккупантов
В Запорожье возросло количество жертв в результате российской атаки
Таганрог подвергся воздушной атаке: есть попадание в промышленное предприятие
ВСУ продвинулись на Угледарском направлении, враг – по меньшей мере на 8 участках: обзор SW
Маск распространил искаженное заявление Зеленского: советник президента отреагировал
Почему на Западе Украины отменили графики отключений света, а в других регионах –нет
В Брянске прогремели взрывы: вероятно, под ударом нефтебаза
Удар по Запорожью: двух женщин спасли из-под завалов
Мы уже видели это раньше, россияне пытаются использовать все оружие, которое есть у них в арсенале, чтобы запугать Украину, но, конечно, Украина продолжает получать нашу поддержку, поскольку она ежедневно сражается на поле боя,
Он написал, что бои исключительно жесткие, а противник преобладает в живой силе.
Приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов. (...) В таких условиях наша главная задача – усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом. Выслушал информацию об имеющихся проблемах и дал соответствующие распоряжения.
Зеленский заявил, что россияне убили 50 украинских священников и украли 19,5 тысяч детей. Насчет детей – это только подтвержденные данные, цифра значительно больше.
По словам Орбана, президенту Украины предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными, а он якобы отказался.
Советник президента Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу сообщил, что Украина ничего не обсуждала с Венгрией по этому поводу. Более того, Орбан не предупреждал о своих контактах с Москвой.
Предположительно, есть прилет в район Камышовой бухты. Также под атакой были Инкерман и Балаклава. Оккупанты писали, что тревогу дали поздно, а целью удара может быть Балаклавская ТЭС.
Еще утверждали, что на полуостров летел рой дронов и "Нептуны". БПЛА было действительно много, они продолжили движение после определенного перерыва.
Приглашение дается всей Украине в международно признанных границах. Здесь не о чем говорить (...) А вот действие Альянса может быть на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, а потом с будущим расширением.
А про территориальные уступки он сказал так: "Как мы можем признать ту нашу землю российской? Значит простить им все? Поэтому юридически – это невозможно. Но. Но дипломатически – надо достигать своих целей. Цели – это устойчивый и безопасный мир, и более быстрый для Украины".
Макрон начинает советоваться с Польшей относительно потенциальной миротворческой миссии в Украине, – СМИ.
Эту оценку американской разведки обнародовал западным СМИ один из чиновников.
Что касается любых ракетных опасностей. Алгоритм действий неизменен. Если угроза и раздается сигнал воздушной тревоги, на это надо реагировать. Знайте, где укрытие. И берегите себя,
В России заявили, что в Таганроге под удар попал аэродром.
Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Не надо играть на собственный имидж за счет единства – надо заботиться о совместном успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины.
По словам Петера Сийярто, "венгерская миротворческая миссия" по Украине продолжится.
Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России.
Россияне штурмуют малыми группами пехоты, а также имеют постоянную поддержку с воздуха – дроны, армейская авиация, штурмовая авиация. Применяют боевую бронированную технику. Поэтому штурмы интенсивные и их много.
Сейчас стало холоднее, поэтому россияне используют боеприпасы с ядовитыми веществами. Это преимущественно слезоточивый газ, который сбрасывают с дронов туда, где греются украинские защитники.
Газ стелется по земле, заходит в блиндаж. Люди выскакивают, надевая противогазы, а в это время противник наносит удар обломочными боеприпасами или FPV-дронами,
Грузия, Молдова и Румыния являются лишь последними примерами таких действий, но гибридные усилия России продолжаются от Западной Европы до Балканских и Балтийских государств,
В МИД предлагают полностью заблокировать российскую пропаганду, усилить усилия полиции и контрразведки, укрепить киберзащиту и сделать более строгой Шенгенскую визовую политику в отношении граждан России.
Германия передаст до конца года шестую систему ПВО IRIS-T и пусковые установки Patriot.
Офис генпрокурора сообщил о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату от запрещенной ныне в Украине Партии регионов. По данным СМИ, вероятно, говорится о Вадиме Колесниченко.
По данным следствия, подозреваемый в 2014 году досрочно сложил полномочия народного депутата и выехал во временно оккупированный Севастополь. Там он активно способствовал аннексии города и Крыма, а в дальнейшем устроился советником в оккупационную администрацию.
После этого экс-нардеп баллотировался на должность так называемого "губернатора Севастополя".
С началом полномасштабного вторжения подозреваемый продолжил оказывать помощь представителям России в проведении подрывной деятельности против Украины.
В Офисе генпрокурора напомнили, что в ноябре 2024 года этот экс-чиновник приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение преступлений, связанных с превышением власти и разжиганием национальной вражды, ненависти и унижением национальной чести и достоинства.
Речь идет об инциденте, который произошел в 2010 году во время проведения в Украинском доме выставки, посвященной событиям Волынской трагедии.
В Донецкоблгазе отметили, что газоснабжение в Покровске вынуждены прекратить из-за обострения ситуации, связанной с полномасштабным вторжением России.
В течение последних месяцев специалисты АО "Донецкоблгаз", несмотря на обстрелы, делали все возможное, чтобы жители Покровска получали природный газ и могли пользоваться его благами,
Газопроводы Покровска из-за боевых действий получили значительные повреждения. Сейчас из-за постоянных российских обстрелов ликвидировать последствия невозможно.
В Донецкоблгазе также попросили абонентов, если это возможно, перекрыть газовые краны на газовых приборах и на газопроводе к приборам, а в частном секторе – запорное устройство на газопроводе-вводе в дом.
Украина пытается нарастить производство собственного оружия, в частности дальнобойного, из-за возможного сокращения западной военной помощи в 2025 году, пишет WP.
Киев активно работает над программами крылатых и баллистических ракет, а также начала масштабное производство систем "Паляница" и "Нептун".
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в 2025 году будет поставлено более 30 тысяч беспилотников DeepStrike, однако этого недостаточно, и нужны ракеты, которые взрываются.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министра юстиции Украины Ольга Стефанишина отметила, что вопрос о возрасте мобилизованных в Украине поднимали с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе.
Но я и рада, что этот вопрос поднимали, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет ни системы планирования, ни системы планирования тренировки и оснащения украинских бригад,
Она отметила, что в условиях, когда такого планирования нет со стороны союзников, соответственно, нельзя такую несостоятельность перекладывать на мобилизационный возраст в Украине.
"И так же я вижу, что Европейский Союз может сыграть большую роль именно в тренировке украинских военных. При условии надлежащего планирования и оснащения, безусловно, вопрос мобилизации не будет предметом таких дискуссий. Поэтому, конечно, это, (призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет – 24 Канал) скажем так, неприемлемая позиция", – объяснила Стефанишина.
Журналисты The Telegraph пишут, что отношения между Киевом и Вашингтоном осложнились после отказа Владимира Зеленского снижать мобилизационный возраст в Украине.
Запад призвал главу государства снизить мобилизационный возраст в Украине, что бы позволило призывать молодых ребят. Там считают, что это бы могло изменить ситуацию на фронте в лучшую сторону и помогло бы сдерживать российское наступление, однако в Киеве подобную инициативу рассматривать не спешат.
Владимир Зеленский категорически выступил против этого, отметив, что приоритетом пока сохраняется обеспечение уже имеющихся бригад техникой и подготовки бойцов. Он также сказал, что Путин боится только новоизбранного президента Дональда Трампа, и, вероятно, Китая.
Заявление украинского лидера по мобилизации называют "одной из самых откровенных атак" на президента Джо Байдена, поскольку в США неоднократно выражали обеспокоенность из-за недостатка личного состава.
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что в Днепровском районе из-за вражеской атаки повреждены 3 частных дома, гараж, газопровод и линия электропередач. Также там задело местную инфраструктуру.
Спасатели продолжают обследовать территорию. Люди не пострадали,
Российский диктатор Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан провели телефонный разговор. По сообщению российских СМИ, разговор инициировал именно венгерский лидер Виктор Орбан. С российским диктатором тот говорил об Украине и экономическом сотрудничестве стран.
Премьер Венгрии выразил заинтересованность в "совместных поисках политико-дипломатического решения" войны в Украине. Как отметило пропагандистское издание, в том числе "с учетом своих контактов с рядом западных лидеров".
Путин в своем репертуаре обвинил Киев, который "исключает возможность мирного урегулирования", в эскалации конфликта.
Украинский лидер заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Прежде всего хочу поблагодарить наших воинов Вооруженных Сил Украины, которые нанесли минувшей ночью ощутимые удары по российским целям. Поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, который работает на агрессию против нашего государства и людей,
Главком, по его словам, рассказал детали поражения вражеских объектов. По мнению президента, это именно те дальнобойность и точность, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности и осознание того, что войну нужно завершать.
"Максимально уменьшаем российский военный потенциал – это наша основная цель сейчас", – отмечает президент.
В Запорожье по состоянию на 12:12 11 декабря известно о 22 раненых и 8 погибших. Среди пострадавших – двое врачей. Госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. На момент удара в клинике были пациенты и врачи.
В Херсонской области в Златополе, куда ударили россияне 10 декабря, по состоянию на 11 декабря известно о 17 пострадавших.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня с правительственной командой работает в Берлине.
Запланированы встречи с Федеральным канцлером Олафом Шольцом и Вицеканцлером Робертом Габеком, участие в Украинско-немецком бизнес-форуме, – отметил он.
С руководством Германии Шмыгаль планирует обсудить сотрудничество наших государств в различных областях, сотрудничество в сфере обороны, поддержку энергетики, вопросы восстановления, реформы и привлечения инвестиций.
Министр экономики Украины Сергей Марченко заверил, что сейчас Украина обеспечена достаточным количеством оружия, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять агрессии как минимум до первой половины 2025 года. Он также отметил, что в 2025 году бюджет предусматривает дополнительные ассигнования на закупку боеприпасов и военной техники.
Это означает, что по крайней мере на первое полугодие и дальше мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять этой агрессии. Украина должна очень мудро использовать это время для проведения необходимых переговоров с нашими главными союзниками в США,
По словам Дональда Трампа в интервью Paris Match война, которую начала Россия против Украины является "более сложной ситуацией", чем конфликты, что сейчас продолжаются на Ближнем Востоке. Республиканец отметил, что, безусловно,
Я думаю, что мы должны урегулировать проблему Украины с Россией. Обе эти страны теряют такое количество людей, в которое никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут,
В то же время он отметил, что планирует заняться решением вопроса как ситуации в ближневосточном регионе, так и между Украиной и Россией.
"Это две ситуации, которые мы должны урегулировать, и мы должны сделать это быстро. Много людей погибает", – заметил он.
В Днепре прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении вражеской ракеты в направлении города.
На 7:08 11 декабря известно о 22 раненых и 6 погибших. Среди пострадавших – двое врачей. Госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. На момент удара в клинике были пациенты и врачи.
13 человек в больнице, 7 отказались от госпитализации. Среди них и 5-летняя девочка (медики оказали помощь ребенку на месте).
Аварийно-спасательные работы продолжаются. уже 19 часов. Под завалами еще остаются люди.
10 декабря глава самопровозглашенной так называемой "днр" Денис Пушилин пожаловался, что город атаковали "дальнобойным высокоточным вооружением". Вероятно, речь шла о четырех ракетах HIMARS.
СМИ предполагают, что после этого началась детонация российских боекомплектов на складе. Тогда жителей призвали быть осторожными из-за угрозы от взрывов.
Так называемый глава Енакиево Сергей Божик заявил, что продолжается эвакуация микрорайона ДСК. Он утверждает, что всех желающих жителей города "вывезут в безопасное теплое место, где организовано питание и все остальное".
В Генштабе отметили, что в ночь на 11 декабря удар по нефтебазе в Брянской области состоялся при участии подразделений Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.
НП "Брянск" – наливной пункт нефтепровода “Дружба”, основной функцией которого является прием, хранения, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт,
По словам военных, именно этот наливной пункт активно использует российская армия для поставки топлива для своих солдат на фронт.
"По имеющейся информации есть попадание по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар. Результаты боевой работы уточняются", – отметили в Генштабе.
По словам четырех источников Reuters, Трамп отметил необходимость немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров. Политики предварительно обсудили, как могут состояться первые переговоры, хотя процесс, который будет привлекать президента России Владимира Путина, связан с трудностями, а роль Соединенных Штатов пока неясна.
Во время встречи были отмечены некоторые ключевые моменты – например, речь шла о том, что для мира нужны гарантии, потому что одного перемирия недостаточно, Путин снова может его нарушить, как он делал раньше, без надлежащих гарантий,
Отвечая на вопрос, как это восприняли, источник ответил, имея в виду Трампа: "Он думает обо всех деталях".
Некоторые чиновники, близкие к Трампу, заявили, что он ориентировал свои встречи на налаживание личных отношений, которые являются ключевыми для того, как он ведет дипломатию, и что он в конце концов решит, как действовать дальше.
По данным украинской разведки, этот пожар на железной дороге в Брянске произошел 5 декабря. Сгоревшие магистральные тепловозы обеспечивали логистические потребности российской оккупационной армии.
Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, которые используются государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается,
Национальная полиция Украины совместно с Укрзализныцей начала следственные действия организованной преступной группы работников Укрзализныци, которые привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на популярные международные маршруты. Расследование началось в Киеве и Киевской области.
Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых служащих, в офисных помещениях подразделения Укрзализныци, в международных поездах во время их отправления и прибытия.
В Укрзализныце отметили, что возможны дополнительные проверки пассажиров, ограничения доступа и задержки рейсов.
Бывший помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций Камиль Гранд заявил, что Эммануэль Макрон во время пребывания в Варшаве обсудит с польской стороной идею направить в Украину миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что Россия не нарушит режим прекращения огня.
Военный контингент может насчитывать пять бригад (около 40 тысяч военнослужащих). Командование одной из бригад могли бы отдать Польше.
Защищая Украину от российских захватчиков, погибли двое военнослужащих из Волынской области. Олег Герасимлюк и Игорь Корицкий навсегда в строю.
"Милитарный" пишет, что, вероятно, речь идет о ракете Ruta, которую компания Destinus демонстрировала на выставке Eurosatory 2024.
Отличительное преимущество заключается в сочетании низкой стоимости, размера полезной нагрузки и скорости, что делает ракету идеальным средством для выполнения множества миссий.
Россия планирует передать Северной Корее истребители МиГ-29 и Су-27 в обмен на развертывание войск КНДР для поддержки войны против Украины.
В ГСЧС сообщили, что в результате вражеского обстрела Запорожья погибли 6 человек. Еще 22 – пострадали. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
В российском Таганроге ночью прогремели взрывы. Сначала писали об атаке дронами, впоследствии местные власти заявили и о ракетном ударе. Повреждения получило промышленное предприятие.
Силы обороны продвинулись на Угледарском направлении. Наши воины отбили утраченные позиции в западной Романовке.
По данным аналитиков, оккупанты продвинулись в Курской и Харьковской областях, а также на Сватовском, Торецком, Покровском, Кураховском, Угледарском направлениях и возле Большой Новоселки.
Ранее Илон Маск распространил сообщение российского пропагандиста, который написал, что Владимир Зеленский якобы считает, что с Трампом "не о чем говорить". Однако на самом деле эта цитата искажена.
Советник президента отметил важность того, что сообщество соцсети промаркировала сообщение Маска и оставила заметку с советом досмотреть видео до конца. Важно, чтобы правдивые моменты были освещены.
Украинский лидер заявлял, что собирается поговорить с Байденом относительно приглашения в НАТО, ведь сейчас он является действующим президентом США. Зеленский отметил, нет смысла обсуждать с Трампом то, что сегодня, пока еще он не в Белом доме, от него не зависит.
На Западе отменили графики отключений света из-за целостности электросетей и близости электростанций. В других регионах они действуют из-за повреждения сетей в результате российских атак, что затрудняет передачу электроэнергии.
Местные жители слышали от 6 до 10 взрывов над Фокинским районом Брянска. В сети пишут об атаке дронов на нефтебазу "Транснефть".
Россия атаковала Запорожье ракетой 10 декабря. Оккупанты убили 4 человека, еще 21 – ранили. Среди пострадавших – ребенок.
Удалось спасти двух женщин, которые более 7 часов находились под завалами. Их госпитализировали.