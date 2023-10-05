Ночная атака на Украину, взрывы в Миргороде и Кропивницком: хронология 589 дня войны

Украинские защитники продолжают наступать и освобождать родную землю от оккупантов. Тем временем агрессор терроризирует мирное население. В ночь на 5 октября российские военные в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами.

О последствиях российской атаки, ситуации на фронте и успехах наших защитников, событиях на международной арене и главных новостях за 589 день полномасштабной войны пишет 24 Канал.

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