Ночная атака на Украину, взрывы в Миргороде и Кропивницком: хронология 589 дня войны
Украинские защитники продолжают наступать и освобождать родную землю от оккупантов. Тем временем агрессор терроризирует мирное население. В ночь на 5 октября российские военные в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами.
О последствиях российской атаки, ситуации на фронте и успехах наших защитников, событиях на международной арене и главных новостях за 589 день полномасштабной войны пишет 24 Канал.
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В Генштабе ВСУ сообщили, что: Захватчики строят масштабные фортификационные сооружения в Запорожском направлении. Также подвозят воинские части и перебрасывают технику. Кроме того, россияне укрепляются на несколько этажей под землей. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. В Кропивницком раздавались взрывы. Накануне в Воздушных силах предупредили об угрозе ударных БПЛА. У Венеции 3 октября пассажирский автобус упал с моста. Вечером на следующий день появилась информация о том, что все жертвы были идентифицированы. Авария унесла жизни 21 человека. В частности, 9 украинцев. В Миргороде во время воздушной тревоги раздались взрывы. В сети отметили, что, вероятно, город на Полтавщине оккупанты атаковали ракетами типа "Искандер-К". Россию не интересует мир. Путин будет блокировать любое соглашение. Об этом заявил Владимир Зеленский. Глава государства отверг возможность любой дипломатии с Россией. Президент напомнил, что ни одна из предыдущих попыток не имела успеха, поскольку Путин не хочет мира. Путин решил двигаться вперед, любое соглашение будет заблокировано Путиным, достаточно посмотреть на зерновое соглашение, Напарница полицейского, который выстрелил в Джумбери Силогаву, рассказала о причинах использования оружия. Он (Силогава – 24 Канал) пытался, как я видела своим периферийным зрением, лежа на одной стороне, завладеть моим табельным огнестрельным оружием. После чего я уже услышала выстрелы, Российские пропагандисты пишут, что в ряды Сил обороны якобы "будут призывать мужчин старше 60 лет". Это – манипуляция. В законопроекте, на который ссылаются росСМИ, на самом деле речь идет о военных с высоким уровнем профессиональной подготовки, которых военно-врачебная комиссия признала пригодными по состоянию здоровья, пояснили фактчекеры из StopFake. Кроме того, право остаться в ВСУ дольше установленного законом срока будет предоставлено только тем военным, кто сам изъявит такое желание.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
Оккупанты панически укрепляются на Запорожском направлении
Взрывы в Кропивницком
9 – украинцы: всех жертв аварии возле Венеции идентифицировали
В Полтавской области прогремели взрывы: враг ударил по Миргороду
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
– подчеркнул украинский лидер.
Патрульная из Днепра объяснила, почему ее напарник выстел у мужчину
– отметила патрульная.
Оккупанты запустили очередной фейк об Украине
В Генштабе ВСУ сообщили, что:
Захватчики строят масштабные фортификационные сооружения в Запорожском направлении. Также подвозят воинские части и перебрасывают технику.
Кроме того, россияне укрепляются на несколько этажей под землей. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.
В Кропивницком раздавались взрывы. Накануне в Воздушных силах предупредили об угрозе ударных БПЛА.
У Венеции 3 октября пассажирский автобус упал с моста. Вечером на следующий день появилась информация о том, что все жертвы были идентифицированы.
Авария унесла жизни 21 человека. В частности, 9 украинцев.
В Миргороде во время воздушной тревоги раздались взрывы. В сети отметили, что, вероятно, город на Полтавщине оккупанты атаковали ракетами типа "Искандер-К".
Россию не интересует мир. Путин будет блокировать любое соглашение. Об этом заявил Владимир Зеленский.
Глава государства отверг возможность любой дипломатии с Россией. Президент напомнил, что ни одна из предыдущих попыток не имела успеха, поскольку Путин не хочет мира.
Путин решил двигаться вперед, любое соглашение будет заблокировано Путиным, достаточно посмотреть на зерновое соглашение,
Напарница полицейского, который выстрелил в Джумбери Силогаву, рассказала о причинах использования оружия.
Он (Силогава – 24 Канал) пытался, как я видела своим периферийным зрением, лежа на одной стороне, завладеть моим табельным огнестрельным оружием. После чего я уже услышала выстрелы,
Российские пропагандисты пишут, что в ряды Сил обороны якобы "будут призывать мужчин старше 60 лет". Это – манипуляция.
В законопроекте, на который ссылаются росСМИ, на самом деле речь идет о военных с высоким уровнем профессиональной подготовки, которых военно-врачебная комиссия признала пригодными по состоянию здоровья, пояснили фактчекеры из StopFake.
Кроме того, право остаться в ВСУ дольше установленного законом срока будет предоставлено только тем военным, кто сам изъявит такое желание.