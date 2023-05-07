Ракетная атака на Николаевщину и Херсонщину, "хлопок" в Крыму: хронология 438 дня войны
7 мая 2023, 06:27Читати новину українською
Уже 438 сутки мощного украинского сопротивления российской агрессии. Оккупанты продолжают свою тактику террора и обстреливают мирные населенные пункты.
О главных событиях 7 мая, очередных военных преступлениях россиян, борьбе украинцев против государства-зла на поле боя и на международной арене рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Путин захочет публичного "реванша", но это часть игры: что на Западе пишут об "ударе" по Кремлю08:53 В ОК "Юг сообщили, что ночью враг направил 5 ракет Х-22 по Николаевщине и 1 на Херсонщину. Есть попадание в объект промышленности. Люди не пострадали. Также в середине прошлого дня оккупанты нанесли еще один удар, вероятно, с берегового ракетного комплекса 2 ракетами типа "Оникс", есть попадание в район гидропарка Херсона. К счастью, прошло без жертв. 07:58 В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 660 оккупантов и много вражеской техники.
Потери России на утро 7 мая / Инфографика Генштаба ВСУ07:30 Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил, что ночью россияне били тяжелой артиллерией по Никополю. Выпустили более десяти снарядов. Погибла 72-летняя женщина. Еще двое местных пострадали: у них стресс и контузия. Также повреждены 7 частных домов и многоэтажка. Разгромило окна в общежитии колледжа. Задело три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. А еще хозяйственные постройки и пять автомобилей.
Последствия российских обстрелов Никополя / Фото с телеграмма Лисака
- за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, 48 авиационных и совершил 77 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.
- Тяжелые бои за Бахмут и Марьинку продолжаются. Вчера россияне совершили около 50 атак.
- Оккупанты проводят эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении Бердянска и Приморска, на местные базы отдыха. Эвакуации подлежат те, у кого есть российские паспорта.
- Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому ЗРК. Наши воины уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.