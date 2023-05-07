Ракетная атака на Николаевщину и Херсонщину, "хлопок" в Крыму: хронология 438 дня войны

7 мая 2023, 06:27
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Уже 438 сутки мощного украинского сопротивления российской агрессии. Оккупанты продолжают свою тактику террора и обстреливают мирные населенные пункты.

О главных событиях 7 мая, очередных военных преступлениях россиян, борьбе украинцев против государства-зла на поле боя и на международной арене рассказывает 24 Канал.

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08:53 В ОК "Юг сообщили, что ночью враг направил 5 ракет Х-22 по Николаевщине и 1 на Херсонщину. Есть попадание в объект промышленности. Люди не пострадали. Также в середине прошлого дня оккупанты нанесли еще один удар, вероятно, с берегового ракетного комплекса 2 ракетами типа "Оникс", есть попадание в район гидропарка Херсона. К счастью, прошло без жертв. 07:58 В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 660 оккупантов и много вражеской техники.

Потери России на утро 7 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

07:30 Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил, что ночью россияне били тяжелой артиллерией по Никополю. Выпустили более десяти снарядов. Погибла 72-летняя женщина. Еще двое местных пострадали: у них стресс и контузия. Также повреждены 7 частных домов и многоэтажка. Разгромило окна в общежитии колледжа. Задело три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. А еще хозяйственные постройки и пять автомобилей.

Последствия российских обстрелов Никополя / Фото с телеграмма Лисака

07:18 В ISW заявили, что Пригожин и Кадыров, вероятно, стремятся представить минобороны России и регулярные войска агрессора неэффективными и возложить вину за какие-либо неудачи в районе Бахмута именно на ведомство Шойгу. 06:20 Наталья Гуменюк рассказала, что ночью оккупанты атаковали Юг, в частности, Николаевщину, ракетами Х-22. К счастью, обошлось без жертв. Однако есть попадание в одно из промышленных предприятий и в поля. 06:19 В КМВА сообщили, что ночью во время воздушной тревоги над столицей был сбит российский дрон. Предварительно обошлось без пострадавших и разрушений. 06:18  В ОК "Юг" сообщили, что в Крыму продолжается сезон, но совсем не курортный. И направление для всех понаехавших совпадает с направлением русского военного корабля. 06:13 Так называемый оккупационный "губернатор" Севастополя заявил, что ночью Крым якобы атаковали более 10 беспилотников. Оккупанты в очередной раз закричали, что якобы прошло без потери и разрушений. 06:12 В Генштабе ВСУ сообщили:
  • за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, 48 авиационных и совершил 77 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.
  • Тяжелые бои за Бахмут и Марьинку продолжаются. Вчера россияне совершили около 50 атак.
  • Оккупанты проводят эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении Бердянска и Приморска, на местные базы отдыха. Эвакуации подлежат те, у кого есть российские паспорта.
  • Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому ЗРК. Наши воины уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

03:42 В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Громко в Севастополе и на мысе Фиолент. Местные телеграмм-каналы предполагают, что, возможно, остров снова атакуют дроны. Вблизи мыса Фиолент взрывы были такой мощности, что в окрестных зданиях трясло окна и стены. Недалеко увидели пожар: огонь разгорелся у кладбища. Также взрывы слышали в Евпатории, Саках и Новофедоровке. 02:43 Виктор Орбан решил снова высказать свои претензии на Закарпатье. Он заявил, что часть Украины – это "древняя венгерская земля". Интересно, что высказывания Орбана исчезли из эфира, но остались в других записях. 00:55 В Одессе слышали взрыв. Об этом сообщает "Думская". 00:54 Ким сообщил, что в результате российской атаки попаданий не зафиксировано. Или сработала ПВО, или оккупанты попали ракетами в поле. 00:34 Виталий Ким сообщил о 3 взрыве в Николаеве. 00:30 Monitor сообщает о повторных пусках Х-22. 00:23 В Николаеве прогремели взрывы. Это уже подтвердил Виталий Ким. 00:19 Мониторинговые группы пишут, что враг запустил ракеты Х-22. 00:13 Monitor сообщает, что семь Ту-22М3 находятся над Крымом и Черным морем.
Автор: Юлія Лобурак