Ракетная атака на Николаевщину и Херсонщину, "хлопок" в Крыму: хронология 438 дня войны

Уже 438 сутки мощного украинского сопротивления российской агрессии. Оккупанты продолжают свою тактику террора и обстреливают мирные населенные пункты.

О главных событиях 7 мая, очередных военных преступлениях россиян, борьбе украинцев против государства-зла на поле боя и на международной арене рассказывает 24 Канал.

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В ОК "Юг сообщили, что ночью враг направил 5 ракет Х-22 по Николаевщине и 1 на Херсонщину. Есть попадание в объект промышленности. Люди не пострадали. Также в середине прошлого дня оккупанты нанесли еще один удар, вероятно, с берегового ракетного комплекса 2 ракетами типа "Оникс", есть попадание в район гидропарка Херсона. К счастью, прошло без жертв.В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 660 оккупантов и много вражеской техники.

Потери России на утро 7 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил, что ночью россияне били тяжелой артиллерией по Никополю. Выпустили более десяти снарядов. Погибла 72-летняя женщина. Еще двое местных пострадали: у них стресс и контузия. Также повреждены 7 частных домов и многоэтажка. Разгромило окна в общежитии колледжа. Задело три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. А еще хозяйственные постройки и пять автомобилей.

Последствия российских обстрелов Никополя / Фото с телеграмма Лисака

за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, 48 авиационных и совершил 77 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

Тяжелые бои за Бахмут и Марьинку продолжаются. Вчера россияне совершили около 50 атак.

Оккупанты проводят эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении Бердянска и Приморска, на местные базы отдыха. Эвакуации подлежат те, у кого есть российские паспорта.

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому ЗРК. Наши воины уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

В ISW заявили, что Пригожин и Кадыров, вероятно, стремятся представить минобороны России и регулярные войска агрессора неэффективными и возложить вину за какие-либо неудачи в районе Бахмута именно на ведомство Шойгу.Наталья Гуменюк рассказала, что ночью оккупанты атаковали Юг, в частности, Николаевщину, ракетами Х-22. К счастью, обошлось без жертв. Однако есть попадание в одно из промышленных предприятий и в поля.В КМВА сообщили, что ночью во время воздушной тревоги над столицей был сбит российский дрон. Предварительно обошлось без пострадавших и разрушений. 06:18 В ОК "Юг" сообщили, что в Крыму продолжается сезон, но совсем не курортный. И направление для всех понаехавших совпадает с направлением русского военного корабля.Так называемый оккупационный "губернатор" Севастополя заявил, что ночью Крым якобы атаковали более 10 беспилотников. Оккупанты в очередной раз закричали, что якобы прошло без потери и разрушений.В Генштабе ВСУ сообщили: