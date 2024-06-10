Мощные взрывы в Крыму: хронология 838 дня войны

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 838 сутки. Бойцы Путина не оставляют попыток захватить как можно больше наших территорий. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

О ситуации на поле боя и международной арене, очередных военных преступлениях россиян и борьбе украинского народа против оккупантов – в материале 24 Канала.

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