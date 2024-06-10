Мощные взрывы в Крыму: хронология 838 дня войны
Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 838 сутки. Бойцы Путина не оставляют попыток захватить как можно больше наших территорий. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.
О ситуации на поле боя и международной арене, очередных военных преступлениях россиян и борьбе украинского народа против оккупантов – в материале 24 Канала.
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В Крыму мощные взрывы охватили несколько районов, в частности, Евпаторию и Красноперекопск. Оккупанты перекрыли движение через Керченский мост. Предварительно, мог быть прилет по военному объекту в селе Наумовка Сакского района. Вечером 9 июня в столице мужчина бросил гранату в сторону жилого дома. Одна женщина получила осколочное ранение. Проукраинская Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент. Однако пророссийские партии также получили поддержку, в частности, во Франции и Австрии.
В Крыму прогремели мощные взрывы
В Киеве мужчина швырнул гранату в многоэтажку: есть пострадавшая
Выборы в Европарламент
В Крыму мощные взрывы охватили несколько районов, в частности, Евпаторию и Красноперекопск. Оккупанты перекрыли движение через Керченский мост.
Предварительно, мог быть прилет по военному объекту в селе Наумовка Сакского района.
Вечером 9 июня в столице мужчина бросил гранату в сторону жилого дома. Одна женщина получила осколочное ранение.
Проукраинская Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент. Однако пророссийские партии также получили поддержку, в частности, во Франции и Австрии.