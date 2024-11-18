Россию атаковали дроны, оккупанты продвинулись в Часовом Яру: хронология 999 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 999 сутки. Российские захватчики продолжают терроризировать гражданское население и не оставляют попыток захватить все больше наших территорий. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.
О главных новостях 18 октября, – ситуации на фронте, новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, – сообщает 24 Канал.
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Оккупанты жалуются, что российские регионы ночью подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов "самолетного типа". Несколько даже долетели до Москвы. Раздавались взрывы. Силы обороны продолжают операцию в Курской области. Россия пытается продвинуться, но подтверждения успехов нет. Оккупанты осуществляют атаки в Донецкой, Харьковской и Запорожской области, но значительных продвижений не достигли. Аналитики пишут, что оккупанты продвинулись в Часовом Яру, Берестках, Дальнем и возле Вознесенки. Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении Сум. Впоследствии прогремел взрыв. В ОВА сообщили, что Россия атаковала критическую инфраструктуру. Есть перебои со светом. На Харьковском направлении произошло десять боевых столкновений с российскими захватчиками. 5 атак отражено в районе Старицы, 4 – в районе Волчанска, одну атаку отбили вблизи Высокой Яруги. Россияне успеха не имели. На Купянском направлении враг 10 раз пытался подвинуть наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кучеровки, Кругляковки и Колесниковки. Одно боестолкновение вблизи Загрызово продолжается. На Лиманском направлении удалось остановить семь попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Враг пытался продвинуться в направлениях Твердохлебово, Грековки, Тернов и Чернещины. На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи Верхнекаменского. На Краматорском направлении состоялось одно боевое столкновение. Активность оккупантов проявляли в районе населенного пункта Белая Гора, противник, получив жесткий отпор, отошел. Враг два раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Обе атаки были успешно отражены нашими защитниками. Россияне не оставляют попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Юровка, Григорьевка и Петровка. Всего 23 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще пять боестолкновений продолжаются. Враг интенсивно атакует враг украинских защитников на Кураховском направлении. Там состоялось 35 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Сонцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахово и Антоновки. Подразделения Сил обороны отбили 20 атак противника. Ситуация сложная, однако контролируемая. На Времовском направлении произошло четыре боестолкновения в районах Трудового и Роздоловки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. На Ореховском направлении одну бесполезную атаку врага отбили наши защитники в течение дня вблизи Новоандреевки. На Приднепровском направлении наши воины четыре раза отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии. Силы обороны продолжают операцию в Курской области. Авиация России в дальнейшем наносит удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории.
Ночной налет дронов на Россию: взрывы раздавались от Брянска до Москвы
Россияне давят возле Курахово, операция в Курской области продолжается, – ISW
Враг продвинулся в Часовом Яру, – DeepState
В Сумах прогремел взрыв: в части города пропал свет
Враг интенсивно атакует на Кураховском направлении, – Генштаб
Оккупанты жалуются, что российские регионы ночью подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов "самолетного типа". Несколько даже долетели до Москвы. Раздавались взрывы.
Силы обороны продолжают операцию в Курской области. Россия пытается продвинуться, но подтверждения успехов нет.
Оккупанты осуществляют атаки в Донецкой, Харьковской и Запорожской области, но значительных продвижений не достигли.
Аналитики пишут, что оккупанты продвинулись в Часовом Яру, Берестках, Дальнем и возле Вознесенки.
Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении Сум. Впоследствии прогремел взрыв.
В ОВА сообщили, что Россия атаковала критическую инфраструктуру. Есть перебои со светом.
На Харьковском направлении произошло десять боевых столкновений с российскими захватчиками. 5 атак отражено в районе Старицы, 4 – в районе Волчанска, одну атаку отбили вблизи Высокой Яруги. Россияне успеха не имели.
На Купянском направлении враг 10 раз пытался подвинуть наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кучеровки, Кругляковки и Колесниковки. Одно боестолкновение вблизи Загрызово продолжается.
На Лиманском направлении удалось остановить семь попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Враг пытался продвинуться в направлениях Твердохлебово, Грековки, Тернов и Чернещины.
На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении состоялось одно боевое столкновение. Активность оккупантов проявляли в районе населенного пункта Белая Гора, противник, получив жесткий отпор, отошел.
Враг два раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Обе атаки были успешно отражены нашими защитниками.
Россияне не оставляют попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Юровка, Григорьевка и Петровка. Всего 23 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще пять боестолкновений продолжаются.
Враг интенсивно атакует враг украинских защитников на Кураховском направлении. Там состоялось 35 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Сонцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахово и Антоновки. Подразделения Сил обороны отбили 20 атак противника. Ситуация сложная, однако контролируемая.
На Времовском направлении произошло четыре боестолкновения в районах Трудового и Роздоловки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлении одну бесполезную атаку врага отбили наши защитники в течение дня вблизи Новоандреевки.
На Приднепровском направлении наши воины четыре раза отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.
Силы обороны продолжают операцию в Курской области. Авиация России в дальнейшем наносит удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории.