Залужный назвал свою главную ошибку в войне с Россией
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря назвал наибольшую ошибку, которую он допустил после полномасштабного вторжения России в Украину. Это заблуждение касалось непосредственно страны-агрессора.
Генерал заметил, что он переоценил отношение российского военного командования к своим потерям на фронте. Об этом главнокомандующий ВСУ заявил на закрытом брифинге, передает 24 Канал.
Интересно Дополнительная мобилизация 500 тысяч: Залужный ответил, хватит ли оружия для всех
Главнокомандующий ВСУ рассказал о самой главной ошибке с начала войны
Валерий Залужный отметил, что война в 2024 году должна отличаться от той, что была в 2023 году, ведь в противном случае это может представлять угрозу победе нашего государства над оккупантом. Генерал подчеркнул, что украинское военно-политическое командование уже нашло проблемы и 90% решений, чтобы действовать более эффективно и сохранить людей.
Несмотря на это, Залужный подчеркнул, что все же допустил ошибку с начала боевых действий против армии страны-агрессора.
Моя главная ошибка была – я считал, что такое количество потерь, которое мы нанесли (россиянам – 24 Канал), остановит кого угодно. Но не Россию,
– отметил Залужный.
В то же время, генерал заверил, что наше государство продолжает сотрудничать ради победы с партнерами. Те в свою очередь обещали продолжить помогать Украине.
Ранее Залужный говорил, из-за какой ошибки замедлилось контрнаступление
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал журналистам The Economist, в чем были его просчеты в контрнаступлении. Он отметил, что надеялся, что большие потери будут побуждать Кремль остановить войну против нашего государства.
- Он отметил, что это также оказало влияние и на движение наших защитников по освобождению территорий. По словам генерала, если бы все пошло по графику, то ВСУ должны были продвигаться со скоростью 30 километров в сутки и уже через 4 месяца могли бы дойти даже до Крыма.
- Залужный отметил, что именно технологическая составляющая станет решающим фактором в ведении войны. Пока же, по его мнению, Украина находится с противником на одном уровне технологического развития, что влечет за собой тупик на фронте.