Залужный назвал свою главную ошибку в войне с Россией

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря назвал наибольшую ошибку, которую он допустил после полномасштабного вторжения России в Украину. Это заблуждение касалось непосредственно страны-агрессора.

Генерал заметил, что он переоценил отношение российского военного командования к своим потерям на фронте. Об этом главнокомандующий ВСУ заявил на закрытом брифинге, передает 24 Канал.

Интересно Дополнительная мобилизация 500 тысяч: Залужный ответил, хватит ли оружия для всех

Главнокомандующий ВСУ рассказал о самой главной ошибке с начала войны

Валерий Залужный отметил, что война в 2024 году должна отличаться от той, что была в 2023 году, ведь в противном случае это может представлять угрозу победе нашего государства над оккупантом. Генерал подчеркнул, что украинское военно-политическое командование уже нашло проблемы и 90% решений, чтобы действовать более эффективно и сохранить людей.

Несмотря на это, Залужный подчеркнул, что все же допустил ошибку с начала боевых действий против армии страны-агрессора.

Моя главная ошибка была – я считал, что такое количество потерь, которое мы нанесли (россиянам – 24 Канал), остановит кого угодно. Но не Россию,

– отметил Залужный.

В то же время, генерал заверил, что наше государство продолжает сотрудничать ради победы с партнерами. Те в свою очередь обещали продолжить помогать Украине.

Ранее Залужный говорил, из-за какой ошибки замедлилось контрнаступление