Война может продолжаться и в 2025 году, – заместитель генсека НАТО

Украина почти два года противостоит полномасштабному российскому вторжению. Заместитель генсека НАТО заявил, что война, развязанная Россией, может продолжаться и в 2025 году.

Соответствующее заявление Мирча Джоане сделал в эфире программы "LIVE с Ротару и Киссом". Он отметил, что "мы, возможно, были слишком увлечены, слишком оптимистичны в начале украинского наступления прошлой весной".

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Призывает готовиться к продолжительной войне

Он заявил, что в НАТО уверены, что Когрес США после переговоров одобрит новую финансовую помощь для Украины.

"Мы видим настоящую индустриальную войну прямо сейчас, параллельно с очень жестокой и безжалостной войной, которую мы видим, что длится в Украине уже два года", – подчеркнул он.

Джоан признал, что сейчас существует проблема с промышленным потенциалом. В основном она наблюдается в Европе, ведь "в течение 30 лет мы собирали, в том числе Румыния, дивиденды мира, и мы полагали, что после окончания холодной войны все будет тихо и спокойно".

В то же время он призвал не "впадать в другую сторону преувеличенного пессимизма". По его словам, у Украины достаточно ресурсов, чтобы выдержать войну и быть успешной. Он подчеркнул, что россияне сейчас "не в самом лучшем положении".

Мой призыв готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Это не произойдет в 2024 году, возможно, не произойдет в 2025 году. Мы не видим с обеих сторон военного потенциала, который позволил бы одержать решающую победу тем или иным способом. Мы ожидаем затяжной войны с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, полученными и утраченными территориями,

– заявил он.

Мирча Джоане подчеркнул, что украинцам при поддержке партнеров удалось вернуть 50% территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года. И это, подчеркивает он, незаурядный подвиг. В то же время он подчеркнул, что "нам нужно, чтобы Украина стала на ноги".

Обратим внимание, что накануне Владимир Зеленский прокомментировал приближение Украины к НАТО. Глава государства подчеркнул, что мы хотели бы увидеть реальный шаг от стран-членов Альянса. Чтобы они показали, что не боятся России.

Глава государства подчеркнул важность того, чтобы в вопросе вступления Украины в НАТО не было стагнации. Он считает, что это необходимо не только нашему государству, но и Вашингтону.