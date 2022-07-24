россиянам пора готовиться к испытаниям из-за войны в Украине

Сегодня россия – страна-агрессор. Эта ровно такая же ситуация, в которой находилась фашистская Германия в 43-м и 45-м. Но 45-й год неизбежен, и надо понимать, что россиянам придется платить цену за все, что произошло.

Конечно, можно сочувствовать российскому учителю или врачу, но на их головы пока не падают бомбы, а убивают только украинцев. И, на мой взгляд, любая попытка найти оправдания бездействию и молчаливому согласию россиян с тем, что делает режим, совершенно аморальна.

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россияне поддерживают войну, но будет час расплаты

россию никто не оккупировал, граждане россии сегодня поддерживают войну. Не все – кто-то активно выступает против, кто-то оказался за границей, кто-то рискует, находясь в россии. Но нас подавляющее меньшинство, полного отторжения путинского режима в обществе нет.

путинский режим сегодня – это, к сожалению, органическая часть российской истории. В свое время Германия была Гитлером, а Гитлер Германией. Мы сегодня находимся в такой же ситуации.

Цена за преступления путинского режима, совершенные руками одних граждан россии и при попустительстве других граждан россии, будет огромной.

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При путине другой россии не будет

К этим испытаниям нужно морально готовиться, а не рассказывать украинцам о том, что есть россия Пушкина и россия Толстого, что они не правы в своем радикальном отношении к русскому языку. У нас нет никакого морального права говорить им это.

Надо просто помнить, что пока есть россия путина, никакой другой россии быть не может. Увы, сегодня россия ассоциируется только с путиным, только с путинским фашизмом и только с кровавыми преступлениями, которые творятся на украинской земле.

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